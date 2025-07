Una experta en medicina estética aplaude el cambio de Malú y desvela su secreto: "Es poco invasivo"

Malú acaba de celebrar los 25 años de su trayectoria musical. La artista ha conseguido posicionarse como uno de los rostros más queridos de la industria, pero en los últimos días su nombre ha generado comentarios de todo tipo. La cantante no suele exponerse en las redes sociales y sin buscarlo ha protagonizado una inesperada polémica. Tal y como recogimos en LOOK, publicó una foto durante sus vacaciones donde estaba muy cambiada y su cuenta de Instagram no tardó en llenarse de mensajes.

Los fans de Malú se animaron a ponerse en contacto con ella a través de la citada plataforma. «¿Qué te has hecho?», le preguntó una de sus admiradoras. «Estás muy cambiada, tienes la cara de otra», añadió una usuaria que quiso resaltar su gran cambio. Pero, ¿es cierto que se ha realizado algún retoque? En LOOK nos hemos puesto en contacto con una especialista y ha respondido a esta gran pregunta.

Los comentarios que ha recibido Malú en su último post. (Foto: Instagram)

Elena Berezo, directora médica de Clínica EB, ha resuelto nuestras dudas. Según su criterio, es fundamental destacar que este nuevo aspecto rejuvenecido y natural parece ser el resultado de tratamientos sutiles y bien aplicados, como el bótox y el relleno de labios con ácido hialurónico. Es un procedimiento «poco invasivo» que genera grandes resultados.

Atendiendo al criterio de la citada experta, hay que recordar que el bótox son «inyecciones precisas que ayudan a suavizar las líneas de expresión en la frente, entrecejo y patas de gallo, sin eliminar la expresividad». Desde el centro Elena Berezo, situado en la calle Velázquez de Madrid, añaden: «Es una técnica bastante común entre pacientes como Malú, cuya intensa carrera vocal deja marcas en la piel». Es decir, la clave de todo está en la eficacia, en la seguridad y en la eficiencia.

Malú, una piel perfecta

El nuevo rostro Malú ha generado mucho interés en su respetado público. ¿Por qué tiene una piel tan perfecta? Hay que tener en cuenta que nada es milagroso. El rostro de la cantante es el resultado de un cuidado diario, independientemente de los retoques que haya podido hacer. La medicina estética ayuda, aunque hay que ser constante y escoger a buenos profesionales.

«Cuando se aplica adecuadamente, el bótox no sólo minimiza arrugas, también evita que se profundicen más adelante», nos explican desde la Clínica EB. A este centro han acudido algunos rostros televisivos, como la colaboradora Makoke.

Cuando preguntamos por el aumento de labios con ácido hialurónico, explican que es «un procedimiento poco invasivo que proporciona hidratación y volumen, redefiniendo el contorno de los labios de manera delicada». No obstante, los seguidores de Malú no se pierden ningún detalle y enseguida se han dado cuenta de que se había sometido a un cambio.

Si lo realiza un profesional capacitado, los resultados son naturales y equilibrados. La clave está en evitar exageraciones. Eso es justo lo que le ha pasado a Malú. De esta forma, la intérprete de Blanco y negro ha conseguido la mejor versión de sí misma a los 43 años.

Parta terminar, nos informan de un mensaje Malú y sus seguidores: «Cuando un tratamiento se lleva a cabo por un equipo médico experta y se respetan los tiempos de aplicación —sin saturar el rostro ni los labios— los resultados son equilibrados, rejuvenecedores y seguros».