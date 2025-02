EXCLUSIVA. El movimiento clave de la Casa de Alba para salvar su negocio gourmet

La Casa de Alba se ha visto envuelta en las últimas semanas en una confusa polémica acerca del cierre o no de su negocio de productos gourmet. Cayetano Martínez de Irujo confirmó la disolución, pero unas horas más tarde su sobrino Fernando Fitz-James le contradijo al asegurar que la empresa seguía adelante, sin querer dar más detalles. Ahora, Look ha podido averiguar en exclusiva la realidad de la marca de alimentación, salvada in extremis tras permanecer en números rojos durante varios ejercicios.

¿Cuál es la situación actual de la empresa? La noticia es que continúa su actividad, pero con una sociedad diferente a con la que había operado desde su constitución, en julio de 2015. Desde el pasado jueves 23 de enero, Alba Fine Food aparece como disuelta tanto en el BOE como en el Registro Mercantil. Una extinción que se ha llevado a cabo de manera voluntaria y con la que se ha buscado beneficiarse de créditos fiscales, tal y como ha podido averiguar este digital por fuentes muy cercanas a la compañía.

En su lugar, la familia ha querido crear una nueva sociedad con un nombre cuyo acrónimo lleva el sello de la Casa de Alba: CDA 1430 S.L. Esa es la nomenclatura elegida para relanzar la gama de productos que tanto gustó a la duquesa de Alba cuando su hijo Cayetano le presentó la idea, allá por el año 2012. Dicha empresa se fundó el pasado verano con el mínimo capital social exigido (3.000 euros) y su actividad social es el comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios y bebidas

Bajo ese nuevo nombre, tanto Carlos como su hermano Fernando Fitz-James Stuart, tratarán de seguir manteniendo vivo el legado de la Casa de Alba. Los sobrinos de Cayetano cogieron las riendas del negocio cuando murió su abuela y lo cierto es que su trayectoria financiera no ha sido positiva. De hecho, las fracturas en la familia se dejaron entrever también con este asunto, ya que Fernando contradijo a su tío al asegurar que la línea gourmet no había cesado su actividad comercial.

Por su parte, el hijo de Cayetana Fitz-James fue quien dio por hecho el cierre de la empresa: «Me acabo de enterar y es la primera noticia que tengo. Me he quedado en shock, porque trabajé cinco años para crear esta marca donde hay una competencia feroz. La puse en el mercado y en un sector donde hay que trabajar mucho, con mucha dedicación y junto a buenos profesionales», dijo Cayetano Martínez de Irujo en una charla con Vanitatis.

Además, mostró su pesar dada la empatía que sintió su madre con este proyecto familiar de la Casa de Alba: «Mi madre estaba muy ilusionada, por eso me dio el visto bueno. Fue una de las tres cosas que creé para que la Casa tuviera una mayor liquidez. Como los otros proyectos eran las exposiciones y los eventos en el jardín de Liria, cuando presenté el aceite, se murió mi madre y todo comenzó a deshacerse».

La ya extinguida Alba Fine Food dio pérdidas hasta el último balance de cuentas presentado. En 2023, acreditó un patrimonio neto de 725.853,04 euros, lastrado por el pésimo resultado del ejercicio: -34.427,99 euros. Unos números rojos que comenzaron hace bastante tiempo y que han derivado en la disolución irrevocable de la empresa para empezar otra vez. Nuevo nombre y nuevos comienzos, pero con la misma esencia.