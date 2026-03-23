Eugenia Osborne opina sobre el nuevo negocio de su padre: "Es lo mejor que puede hacer"

La situación económica de Bertín Osborne continúa dando mucho de que hablar. Hace tan solo unos días, el periodista Alejandro Entrambasaguas anunció que las cuentas bancarias del presentador estaban en números rojos y que necesitaba de manera urgente cuatro millones de euros por la falta de liquidez que sufría. «Un grupo de inversores solicita a Bertín Osborne 4,3 millones de euros en una plataforma de inversión privada con asuntos inmobiliarios […] El problema de esta operación es que estamos hablando de que tiene unos intereses muy altos, en concreto de 12% y que, en un año y medio, va a tener que devolver los 4,3 millones más los intereses, que estamos hablando de casi un millón de euros más», explicaba el mencionado.

En medio del revuelo, Bertín ha roto su silencio para quitar importancia al asunto y desvelar que se trata de una inversión inmobiliaria cuyo objetivo es transformar su finca— conocida como la Hacienda San José— en un hotel de lujo. «Voy a ofrecer es un establecimiento de lujo con salones para eventos, plaza de toros y helipuerto, entre otras propuestas de ocio», ha explicado.

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Según apunta Vanitatis, medio que ha podido ponerse en contacto directo con el artista, este movimiento solo responde a una estrategia para rentabilizar actividad y no a la necesidad de desprenderse de sus propiedades para conseguir liquidez. Además, su entorno ha hecho hincapié al medio citado en que la intención de Bertín no es vender nada.

La opinión de Eugenia Osborne

Por ahora, son pocos más los detalles que se conocen, pero Eugenia Osborne, hija del presentador, no ha dudado en dar su opinión acerca de este nuevo negocio que está a punto de comenzar su padre. Lo ha hecho desde su presencia en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde se ha mostrado muy ilusionada con este nuevo proyecto, el cual le parece una muy buena opción. «Yo creo que es lo mejor que puede hacer en este momento. Porque, total, está solo ahí, entonces que esa casa se convierta también en algo que dé rentabilidad», señalaba.

Eugenia Osborne en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a la exposición mediática a la que siempre está sometido Bertín, Eugenia ha reconocido que es algo «que le cansa» y que ella lo entiende. «Se están tocando temas que, como he dicho en varias ocasiones, son privados, y a nadie le gustaría que se sacasen sus trapos sucios, porque todos los tenemos para ser sinceros. Y todos queremos que se quede en la privacidad. Entonces, entiendo que esté cansado», sentenciaba.

Sobre la relación que mantiene con Gabriela Guillén y la posibilidad de que se produzca un encuentro con su hermano, Eugenia ha dejado más que claro que «no va a hablar de ese tema», aunque por otro lado, sin mencionar a nadie, también ha confesado que solo desea lo mejor para todos. «Todo lo que sea positivo es bueno. Yo solo quiero que todo el mundo esté feliz. Y mi padre está muy bien», decía.