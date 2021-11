Esther Doña Vs. Tamara Falcó: el duelo literario de las ‘marquesas de Griñón’

Tamara Falcó y Esther Doña siguen adelante con sus respectivas vidas después de las tensiones vividas tras la muerte del marques de Griñón, Carlos Falcó, el pasado 19 de marzo de 2020. Las suspicacias entre ambas mujeres, después de la comentada salida de Esther del Palacio El Rincón y la gestión de la herencia y los títulos del marqués, generaron un sinfín de informaciones acerca de la tensa relación que han mantenido a lo largo de los años. Más allá de los rumores, las apariciones televisivas de Falcó y Doña añadían más leña al fuego a una relación meramente diplomática. Mientras Tamara (39 años) “flipaba” con el fichaje de Esther (44 años) como colaboradora en un programa de televisión de la misma cadena en la que ella participaba en un talent culinario, y aseguraba que si coincidieran en los pasillos “la educación estaría por encima de todo”, Esther (44 años) mantenía la compostura en las diversas entrevistas concedidas a la revista HOLA!, aseverando sobre su hijastra: “Nos llevamos fenomenal. ¿Cómo no te vas a llevar bien con Tamara?”.

Dos libros y dos vidas paralelas

Así las cosas y limadas las aristas (gracias a la distancia y a las novedades de sus respectivas vidas), Doña y Falcó vuelven a situarse frente a frente. ¿El motivo? El lanzamiento de sus libros casi coincidiendo en el tiempo: Las recetas de casa de mi madre de Tamara Falcó y La vida de un gran hombre a través de mis ojos de Esther Doña. Dos obras, que aunque se presentan al público con una temática muy diferente, han arrojado nuevas pistas sobre la visión que cada una de ellas proyectan como personajes públicos y, sobre todo, han puesto el acento en una curiosa cuestión relativa al Marquesado de Griñón. Y es que mucho se ha hablado sobre la conveniencia de que Esther siguiera empleando el título de marquesa viuda de Griñón, tras la muerte de su esposo y después de que Tamara lo heredara el pasado 7 de diciembre. Fue en esa fecha cuando Esther Doña retiraba este trato social de su encabezamiento en su cuenta de Instagram, cambiando la nomenclatura de marquesa viuda de Griñon por el de personaje público. Un gesto simbólico que, sin embargo, no ha mantenido en su libro La vida de un hombre a través de mis ojos ya que en la biografía de su obra se señala: “Esther Doña Málaga, (1977) es la actual marquesa viuda de Griñón”. Contando con la realidad de que ese trato social solo se podría dar si hay expresa autorización por parte de la actual marquesa de Griñon, como consta en las particularidades de la sucesión de títulos nobiliarios, ¿cuenta Esther con este beneplácito por parte de Tamara o se trata de un nuevo reto por parte de la exmodelo?

Doble lanzamiento (casi simultáneo) en datos

Más allá del empleo convenientemente o no del título, lo cierto es que los datos que arrojan las primeras semanas de los libros de Tamara Falcó y Esther Doña hablan por sí solos. Ambos son libros con nombre propio en autoría, pero están inspirados en figura mucho más relevantes que las de sus creadores: Isabel Preysler en el caso de la marquesa de Griñón y Carlos Falcó en el caso de la marquesa viuda de Griñón, como ella se presenta. Desde la redacción de Look hemos analizado los primeros números de estos libros llegando a una clarividente conclusión.

El más reciente en publicarse, el libro La vida de un gran hombre a través de mis ojos de Esther Doña salió a la venta el 27 de octubre de 2021, catorce días después que el de Tamara y sin promoción con rueda de prensa, sino con entrevistas one to one que en algunos casos no pasaron el filtro de la editorial. La obra, publicada por la editorial Planeta, consta de 291 páginas en las que Doña cuenta detalles de su romántica y bucólica historia de amor con Carlos Falcó a un precio de 19 euros. Presente en todas las plataformas online de venta de libros, nos resulta curioso que en ninguna de ellas aparecen aún valoraciones escritas de sus compradores. Como excepción, recabamos en el caso de Amazon, web en la que se descubre una valoración de una estrella (sobre cinco) subida por un internauta. Tratando encontrar respuesta a nuestros interrogantes, nos ponemos en contacto con los responsables de prensa de la empresa editora para tratar de averiguar el primer sondeo de venta y posicionamiento en las diferentes listas de ‘bestsellers’. Curiosamente la respuesta no fue satisfactoria ya que, como nos apuntaron escuetamente, “desde la editorial no aportamos estos datos”. Tampoco encontramos el libro de Esther en las listas de superventas de las últimas semanas, como si fue el caso de obras de otras celebridades como la de Paz Padilla o Albert Rivera. A esto se suma una complicada crítica de varios expertos quienes, además de tratar el relato de ñoño, no vieron con buenos ojos la publicación de los mensajes de textos privados que el difundo marqués compartió con su viuda.

En el caso del libro Las recetas de casa de mi madre de Tamara Falco, la sensación es muy diferente. Presentado el 13 de octubre de 2021 frente a los medios de una manera muy abierta por la editorial Espasa (filial de Planeta), el recetario de la casa de Isabel Preysler consta de 264 páginas en las que se detallan los menús privados servidos por la reina de corazones en su residencia de Puerta de Hierro a un precio de 21’74 euros. A diferencia del caso de Doña, Falcó ya posee un importante número de reseñas en las diferentes plataformas de venta de libros. En el caso de Amazon data 36 valoraciones con casi cinco estrellas sobre cinco y puestos en contacto con su representación editorial el feedback es muy diferente: “Efectivamente, el libro de Tamara Falcó ha tenido una excepcional acogida a todos los niveles. Estamos muy contentos con el gran lanzamiento y desde la salida del libro se encuentra entre los más vendidos de no ficción”, nos asegura uno de los responsables del prensa de la editorial. Una buena sensación que aunque no se ha traducido en una entrada directa en el top ten, sigue en tendencia ascendente en las listas de venta. Sin duda una comparativa que parece, hasta el momento, tener una clara ganadora.