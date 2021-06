Casi un año y medio después de la muerte del marqués de Griñón, por fin su familia y sus seres queridos le darán el último adiós. El funeral por Carlos Falcó se celebrará este lunes en Madrid, a última hora de la tarde, en la basílica de San Francisco el Grande. Una cita a la que no faltarán los más allegados del aristócrata, que fallecía a consecuencia del coronavirus el 20 de marzo de 2020, poco después de que se decretase el estado de alarma. Por supuesto, incluida su viuda, Esther Doña.

A pesar de que no se ha confirmado quienes asistirán a las exequias, sí se sabe que han sido los hijos mayores del noble, Manuel y Xandra, quienes se han encargado de organizar esta despedida. El lugar elegido tiene que ver directamente con el patriarca de la familia, ya que se trata de una iglesia que a él le encantaba y que, por su tamaño, permite un mayor aforo, sin embargo, no existe un motivo aparente para la fecha, sino, más bien, la necesidad de dedicarle un bonito homenaje lo antes posible.

No faltarán a la cita, además de todos sus hijos y nietos, su viuda, Esther Doña, con quien los hijos del marqués apenas han mantenido relación desde que falleciera el aristócrata. De hecho, han sido varias las polémicas que les han rodeado desde entonces, la última, hace pocas semanas, cuando en el festival Madrid Fusión se organizó un homenaje al noble por su contribución al mundo vinícola al que asistieron sus hijos mayores. Al parecer, la andaluza se sintió molesta por no haber sido invitada al evento y lo criticó en sus redes sociales. En realidad, no fueron los hijos de Carlos Falcó quienes se ‘olvidaron’, sino que quienes tenían que haberla convocado eran los responsables del festival, algo que confirmó la propia Xandra Falcó. No obstante, la realidad es que, a día de hoy, el trato que mantienen con Doña es cuanto menos nulo.

Desde que falleciera Carlos Falcó, la relación entre su viuda y sus hijos se ha ido enfriando. La propia Esther Doña dijo en una entrevista en televisión que se sentía muy sola y que no tenía contacto con los hijos del que fuera su marido. La salida de la exmodelo de la finca El Rincón fue una de las cuestiones que más polémica desató, ya que los hijos del marqués pusieron a la venta el recinto: “en El Rincón no me hubiese quedado a vivir, era demasiado grande, tenía miedo en esa casa, pero sí que me hubiera gustado seguir con el negocio”, dijo Doña, que se marchó de la casa por voluntad propia y sin recibir indemnización alguna.

La viuda ha insistido en varias ocasiones en que al marqués no le habría gustado que la situación llegara a este punto, sino que hubiera preferido que las relaciones fueran fluidas y que se apoyaran tras esta dura pérdida, a la que se suma la muerte del marqués de Cubas, el marido de Xandra Falcó y del padre de Esther Doña.

A todo esto hay que añadir que, además de su perrita, Esther ha encontrado apoyo en los últimos tiempos en Juan Garcés, un gran amigo para la exmodelo con quien se la ha visto compartir varios momentos de ocio y que ha generado algunos rumores, que ella misma ha desmentido.