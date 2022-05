El misterio de Ester Expósito, reina de Instagram y ausente de los grandes eventos

Ester Expósito ha logrado lo inimaginable. Dio su salto a la fama gracias a la serie de Élite, que se emite en la plataforma de Netflix, donde interpreta a Carla y donde ha trabajado junto a otros grandes del cine español como Jaime Lorente o Miguel Herrán -ambos de La Casa de Papel-. Su popularidad se vio aumentada a pasos agigantados con el paso de los días. Tanto es así que ha logrado más de 28 millones de seguidores en su perfil de Instagram, destronando así a la mismísima Úrsula Corberó -que cuenta con 24 millones de followers-.

Nada más publicar una fotografía, la intérprete ve colapsado su teléfono móvil, ya que suele alcanzar los cinco millones de likes por post de media. Una desorbitada cifra que provoca que grandes marcas del sector del lujo, como, por ejemplo, Bulgari, quieran colaborar con ella. También, es imagen de Versace, firma que luce cada vez que tiene una oportunidad.

Pese a los grandes números y estadísticas que maneja a través de las redes sociales, lo cierto es que Ester no es muy activa en ellas. Son contadas las ocasiones en las que muestra detalles de su vida o día a día. Detalle que confirma que la discreción forma parte de su personalidad.

Por otro lado, Expósito ha sido la gran ausente de algunos de los eventos que han marcado la industria del cine en nuestro país. El pasado mes de diciembre tuvieron lugar los premios Forqué a los que no pudo acudir la modelo. Eso no es todo, porque si hay una fecha marcada en el calendario de todos los actores y actrices a nivel nacional esa es la de los premios Goya.

Ni rastro de Ester Expósito por la red carpet del momento. La última vez que acudió fue en 2020 cuando lució un vestido largo realizado en tul rojo con el que acaparó las miradas de los allí presentes. Siguiendo este recorrido de galardones, hace tan solo unas semanas se celebraron los premios Fotogramas de Plata y no, tampoco pudo asistir la actriz. Todo a apunta a que sus compromisos profesionales han impedido que hiciera acto de presencia en todas estas galas.

Polémica en México

Ester Expósito se encontraba en el aeropuerto en el aeropuerto de la Ciudad de México para así poder grabar su nuevo proyecto para Netflix. Un reportero del programa Chismorreo se acercó a realizarle unas preguntas dada su gran popularidad y la actriz no quiso contestar. “Es un poco incómodo esto. O sea, la gente me va a ser así ¿no? No es buen momento. Gracias”, dijo Expósito. “Cuando se te baje un poquito la fama y todo, hablamos”, respondió tajante el periodista.