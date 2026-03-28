El pasado 25 de marzo, Fernando Alonso y Melissa Jiménez daban la bienvenida al mundo a su primer hijo en común -el primero para el piloto de Fórmula 1 y el cuarto para la periodista (ya que tiene tres de su anterior relación con Marc Bartra)-. Durante todo el embarazo, así como desde que iniciaran su relación en 2023, han tratado de llevar esta parcela de sus vidas con la máxima discreción.

El sexo y el nombre del hijo de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Horas después de convertirse en padre y cumplir el sueño de su vida -formar una familia-, Alonso tuvo que coger un vuelo hasta Asia para disputar el Gran Premio de Japón, donde rompió su habitual discreción para hablar de la llegada del bebé: «He hecho las pruebas ahora y en unas horitas a dormir, que me he saltado la noche europea digamos».

Fernando Alonso y Melissa Jiménez. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando decidió dar un paso al frente para hablar -visiblemente emocionado- sobre Melissa y su primer hijo. «Nunca te imaginas nada en particular, todo viene como viene. Con un poco de estrés, de preocupación, de que todo saliese bien… Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Muy contento. Un momento súper feliz, muy especial y nada ahora ya al trabajo», dijo ante las cámaras de DAZN -el medio en el que además trabaja la periodista-.

Hasta entonces, lo que no había trascendido había sido el nombre y el sexo de su bebé. En los nueve meses de embarazo, Jiménez y Alonso han tratado de proteger este secreto que ya se ha desvelado. Ha sido Pilar Vidal, colaboradora en Y ahora Sonsoles, la que ha contado esta información: «Es niño y se llama Fernando, Fernando Jr. Enhorabuena, pareja. Enhorabuena Melissa, eres una tía súper, asi que te lo mereces».

Fernando Alonso y Melissa Jiménez. (Foto: Gtres)

¿Cuál es significado del nombre?

Para su primer bebé en común, la pareja ha elegido un nombre cuando menos significativo, pues es el mismo que el del padre primerizo y con el que continúa una saga al llamarse Fernando Alonso Jr. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de Fernando?

Haciendo honor a su nombre -y también a la carrera del piloto de Fórmula 1-, Fernando (un nombre muy popular sobre todo en la Edad Media) significa «el que es valiente» o «el viajero audaz».

Los Fernandos suelen caracterizarse por ser personas valientes y decididas. También constantes y ambiciosas. Unos rasgos que sin lugar a dudas podrían definir a Fernando Alonso y su carrera en los circuitos. ¿Seguirá su hijo sus pasos en el automovilismo o, de lo contrario, apostará por los medios de comunicación como su madre?