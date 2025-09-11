Escassi se defiende tras declarar ante el juez y aclara el motivo por el que va con muletas

Esta semana el nombre de Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a ocupar titulares, pero no por su vida sentimental ni por sus apariciones televisivas, sino por un asunto judicial que ha generado gran expectación. El jinete sevillano ha sido citado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, como investigado por un presunto delito de conducción temeraria. Según la investigación, habría sido sorprendido circulando por la autovía A-7 a más de 80 kilómetros por hora por encima del límite permitido en un tramo donde la velocidad máxima era de 100 km/h, una infracción grave que podría acarrearle consecuencias legales de peso. La comparecencia de Escassi se produjo, en concreto, el miércoles 11 de septiembre, y lo cierto es que no pasó desapercibida en ningún momento. Varios curiosos se acercaron a la zona para presenciar su llegada y pudieron verlo con gafas de sol y apoyado en dos muletas, lo que generó aún más expectación. Con total naturalidad, incluso se dejó ver en la terraza del conocido bar El Juzgado, muy frecuentado por abogados y funcionarios, donde desayunó tranquilamente antes de entrar a prestar declaración ante el juez.

Álvaro Muñoz Escassi en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Un día después y ante la prensa, el ex concursante de Supervivientes ha querido dejar claro que «no era yo» quien conducía el vehículo que fue captado en exceso de velocidad, subrayando que su papel en este procedimiento se limita a dar explicaciones y aclarar lo sucedido: «Fui a declarar, pero todo genial», ha dicho. Asimismo, el televisivo ha aprovechado para explicar que se ha sometido recientemente a una operación de menisco, lo que le obliga a usar muletas. La lesión, confiesa, se produjo durante su participación en el reality de supervivencia, aunque no le ha impedido mantener un verano muy activo: «Ha ido muy bien, sin parar, a pesar de haber estado con el menisco roto, pero ahora lo tengo perfecto».

En el plano judicial, el futuro de Escassi dependerá de la interpretación del Código Penal. El artículo 380 establece penas de seis meses a dos años de prisión y retirada del permiso de conducir de uno a seis años para quien circule con temeridad manifiesta. En este caso, al no contar con antecedentes y tratándose de una pena inferior a dos años, el jinete podría eludir la cárcel en caso de condena. Sin embargo, si la Fiscalía considerara que concurre el tipo agravado, contemplado en el artículo 381, las consecuencias serían mucho más serias, con penas de hasta cinco años de prisión y diez de retirada de carné.

Álvaro Muñoz Escassi en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Álvaro Muñoz Escassi confiesa cómo se encuentra en el plano sentimental

Escassi no solo ha sido noticia por su cita con la justicia. En paralelo, su vida personal ha estado marcada por la reciente ruptura con Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas. Aunque en el pasado se dejaron ver juntos en eventos, viajes y planes familiares, la relación no resistió las diferencias de carácter, las discusiones y los proyectos vitales difíciles de conciliar. A pesar de ello, el sevillano ha asegurado que mantienen una buena relación: «No estamos juntos, pero bien, muy buena».

Fue el pasado 4 de julio cuando Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas rompieron su relación. La pareja anunció la noticia a través de sus redes sociales, poco después de que Escassi regresara de su participación en Supervivientes. «Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo», decía el comunicado.