Se avecina guerra judicial: Álvaro Muñoz Escassi no va a rectificar

Este jueves, María José Suárez ha sido vista entrando en los juzgados de Sevilla tras salir a la luz que podría llegar a emprender acciones legales contra Álvaro Muñoz Escassi, con motivo de sus últimas declaraciones con respecto a su ruptura y la existencia de un video en el que fue grabada, sin su consentimiento, manteniendo relaciones sexuales con el jinete. Aunque a juzgar por estas imágenes todo apunta a que su visita al órgano judicial podría significar que habría tomado la drástica decisión de enfrentarse al que hasta ahora era su pareja ante el juez, lo cierto es que la modelo no ha confirmado en ningún momento que así sea.

No obstante, más allá de este misterioso movimiento, la periodista Sandra Aladro ha informado desde el plató del programa Vamos a ver que Álvaro Muñoz Escassi ha recibido un requerimiento por parte de María José para que rectifique sus declaraciones en las que asegura que eran una pareja abierta, algo que, según la colaboradora, no está dispuesto a hacer: «Él considera que ha contado su historia y que él entiende así la manera de explicar el momento en el que se encontraba la pareja. No siente que haya dicho nada malo de ella, por lo que no tiene ningún interés en rectificar su versión», informaba.

Álvaro Muñoz Escassi, en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto. Telecinco)

La información de Aladro concuerda con la aportada por Nuria Chavero en el mismo espacio televisivo, la cual asegura que la modelo está empeñada en demostrar que las palabras de Álvaro Muñoz Escassi en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona son mentira: «Ella quiere dejar claro, por activa y por pasiva, que no tenían una relación abierta. Que nunca ha dejado que entre una tercera persona y reitera que desconocía los gustos sexuales que Escassi asegura que conocía todo su entorno», explicaba.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez en Madrid. (Foto: Gtres)

A esto se suma el comentario que escribió la sevillana en su cuenta oficial de Instagram, donde contestaba a una usuaria tras la entrevista del jinete en Telecinco: «Hoy me enteré que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje», escribía.

Su inminente entrevista

María José Suárez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Aunque hasta ahora María José Suárez no se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan que estaría comenzando una guerra judicial contra Escassi, es probable que lo pueda hacer el próximo 12 de julio en el plató del programa ¡De viernes! La cadena de Fuencarral ha anunciado que la sevillana se sentará en el espacio televisivo para hablar, por primera vez ante las cámaras, sobre su ruptura con Escassi y, aunque todavía no han salido a la luz muchos detalles de su entrevista, la contundente declaración que aparece en el avance deja entrever que su objetivo es ser lo más clara posible: «Es hora de contar la verdad», sentenciaba, mostrándose visiblemente segura de sí misma en todo momento.