Siete meses después de uno de los días más felices de su vida, Elena Tablada ha visto empañada ese momento tras sufrir un duro varapalo: la diseñadora ha tenido que decir ‘adiós’ a su abuela Elena. La matriarca del clan ha fallecido a los 92 años de edad. ‘La mami’ como así la llamaba Elena, deja un enorme vacío en las mujeres de la familia, para quienes era un pilar fundamental, y a quien estaban muy unidas. La ex de David Bisbal la tenía muy presente y son numerosas las publicaciones que protagoniza su abuela en sus redes sociales, donde solía acompañar cada una de sus fotografías con el hastag «deberías ser eterna».

El pasado 28 de junio, Elena publicaba una tierna imagen de su abuela ejerciendo de orgullosa bisabuela con sus cuatro bisnietos, y un bonito texto: «Momentos mágicos de un legado tan especial que nos dio raíces para no olvidar de donde venimos y alas para volar a donde queramos. .

Yo tuve la suerte de poder disfrutar de dos bisabuelas hasta los 13 y 18 años y gran valor a la vida y respeto a los mayores me lo regalaron ellas. Hoy puedo llenarme de felicidad al ver a mis dos princesas y sobrinos disfrutar de la suya! La mami con sus 4 biznietos por fin juntos! Pásala podemos repetir esta foto muchas veces mas! .

La diseñadora sentía pasión por su abuela. Hasta el punto que su boda con Javier Ungría se celebró en la Iglesia de San Juan de Letrán, en La Habana, el mismo templo en el que se casaron sus abuelos, Jorge Tablada y Elena Moure. Una decisión, que no contó con el beneplácito de la matriarca del clan: «Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, le pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería», explicaba entonces al portal Informalia. Todo porque en su momento prometió no volver a la tierra que la vio nacer, mientras imperase el régimen comunista.

A pesar de su negativa, Elena Moura estuvo en en enlace, y días después recordaba cómo fue su boda y cómo vivió la de su nieta: «Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mi papá le dijo que esperara a ser licenciado, pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo solo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos».

