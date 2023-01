La canción de Shakira, cinco días después, sigue dando mucho de qué hablar. Aunque se filtró parte de la letra antes de que viera la luz, nadie se esperaba que durante casi cuatro minutos, la de Barranquilla no dejaría de lanzar dardos envenenados hacia Gerard Piqué. Pero así fue. Dando un paso al frente, la colombiana sacó todo el dolor que llevaba dentro y convirtió su desamor en un absoluto negocio. «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Y, con motivo de la presentación de los XXVIII Premios de Cadena Dial, con Edurne como presentadora, las cámaras de Gtres se han desplazado hasta la calle Gran Vía de Madrid para conocer de primera mano la impresión de la cantante al escuchar por primera vez el tema que ya ha recorrido el mundo entero. Y es que, se trata de una pregunta más que obligatoria, y más a Edurne, compañera de profesión de Shakira y que conoce a la perfección el proceso de creación de un tema.

«Impacta, porque a lo mejor no te esperas que se digan ciertas cosas», ha confesado frente a la prensa, dejando claro que eso no significa que no le haya gustado. A pesar del primer shock, Edurne ha explicado que los artistas escriben lo que sienten y que, en esta ocasión, la colombiana no iba a ser menos: «Ha habido muchas artistas como Rocío Jurado que tiene temas que son más o menos, y Shakira tiene también temas anteriores que habla de otras relaciones». Sin embargo, a pesar de defender la libertad de su compañera, la cantante no ha podido evitar confesar su impresión: «Ha sido un poco de revolución porque son dos personas públicas, pero es que se ha hecho toda la vida y lo ha hecho Shakira y un montón de gente. A mí me parece muy bien».

Con la educación que la caracteriza, la intérprete de Amanecer no ha querido entrar a comentar la mediática y polémica separación de la colombiana y el catalán. «Yo de temas personales, evidentemente, no voy a entrar. Yo te hablo del tema y me parece que es un temazo. Los artistas somos libres de expresar y contar lo que sentimos en ese momento. A algunos les gustará más que a otros, pero bueno, al final la que hace música es ella».

Pero después de la de arena, ha llegado la de cal. Edurne, a pesar de apoyar el talento de Shakira, ha comunicado que no se puede poner en su lugar porque a ella, al contrario que a la colombiana, le va de las mil maravillas en el plano sentimental. «A día de hoy estoy muy feliz. Siempre que he hablado de desamor en algunas ocasiones me he basado más en historias de amigos o gente que tengo alrededor», ha comenzado explicando. Y es que, ya son 12 años los que lleva compartiendo su vida junto a David De Gea, con quien tiene una hija en común, Yanay.

La cantante y el futbolista se conocieron en 2010, cuando ambos participaron en un evento solidario donde surgió el amor. Se podría decir que vivieron un flechazo en toda regla y, desde entonces, no se han separado ni un solo momento. ¿El secreto? La admiración que sienten el uno por el otro: «Admirarnos mutuamente ha sido la clave de que haya ido bien. Nos queremos muchísimo y, a pesar de la distancia, los años y demás, hemos sabido gestionarlo muy bien».