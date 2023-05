Día de la Madre: las celebrities que han sido mamás contra viento y marea

El Día de la Madre es una de las festividades marcadas en rojo en nuestro calendario. Cada primer domingo de mayo, se homenajea este figura en cada hogar de nuestro país. Y, si hay que hacer mención a las madres, en este campo destacan unos cuantos rostros conocidos que han sabido ejercer la maternidad con éxito a pesar de las trabas que se han interpuesto en sus vidas.

Vania Millán

A sus 45 años, la que fuera Miss España 2002, podrá cumplir uno de sus sueños. «Por fin os puedo compartir mi gran alegría. He tenido que esperar el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos», así anunciaba su embarazo en las redes sociales. Vania y su pareja, Julián Bayón, no han tenido un camino de rosas hasta llegar aquí, pero gracias al tratamiento FIV podrán formar pronto una familia.

Ella misma ha contado públicamente cómo ha sido el proceso y la larga espera para poder ser mamá. Han sido muchos años los que lleva intentando quedarse embaraza y ahora, por fin, lo ha conseguido: «Yo me he quedado embarazada con 45, pero yo no empecé a querer quedarme embarazada con 45, mucho antes, incluso en mi anterior matrimonio y tenía 35. Llevo 10 años intentándolo». Una cuestión de la que ya habló en 2020, haciendo alusión a su historia de amor con René Ramos. «Pues mira, ahí René me ha metido un gol. En realidad es algo que tanto él como yo queríamos, como yo sigo queriendo», dijo al enterarse que el hermano de Sergio Ramos estaba esperando un bebé junto a Lorena Gómez.

Marisa Jara

La historia de Marisa Jara también ha sido de lo más conmovedora. Fue el pasado mes de abril cuando la modelo dio la bienvenida a su primer hijo, Tomás, gracias a un tratamiento in vitro. Una alegría después de muchos años de lucha y batallando contra una salud que no se lo ha puesto fácil. El proceso para ser madre comenzó en 2018, pero los médicos descubrieron un cáncer en una de sus revisiones, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia. Para extirparle el tumor, tuvieron que quitarle también parte del intestino grueso y del colon.

Además, a estos problemas se sumó la endometriosis que padece, un trastorno en el que el tejido que recubre el interior del útero crece fuera de él, afectando tanto a los ovarios como a las trompas de Falopio. Tras esto, vinieron 19 operaciones quirúrgicas que no le quitaron las ganas de ser mamá. El último revés de salud ha tenido lugar hace pocas semanas cuando, después de tener un aborto del segundo bebé que esperaban, acudió al médico por molestias, detectándole un nuevo tumor que tuvo que ser extirpado de urgencia.

Mariah Carey

Fue en 2010 cuando la estrella de las Navidades comunicó que estaba embarazada de dos bebés. Un sueño que consiguió gracias a un tratamiento de fecundación después de haber tenido un aborto dos años antes: «Nos pilló por sorpresa a ambos y nos llevó a la más absoluta oscuridad y miseria. Cuando aquello ocurrió no era capaz ni de hablar con nadie de ello. No fue fácil».

Pero la vida de la intérprete de Fantasy tampoco ha sido fácil. En una entrevista concedida para People habló de su salud mental, haciendo referencia a ese 27 de julio de 2001 que tuvo que ser ingresada por un presunto intento de suicido. Bajo el título ‘Mi lucha con el trastorno bipolar’, la artista abrió su corazón: «No era un insomnio normal, no estaba tumbada despierta, contando ovejas. Trabajaba y trabajaba y trabajaba… estaba irritable y con miedo constante a defraudar a la gente. Esto se convirtió en una forma de manía. De vez en cuando, golpeaba una pared. Imaginaba que mis episodios depresivos estaban caracterizados por tener muy poca energía. Me sentía muy sola y triste, incluso culpable de que no estuviera haciendo lo que necesitaba hacer en mi carrera».