Vania Millán embarazada de su primer hijo con Julián Bayón

Vania Millán ha anunciado la mejor de las noticias. A finales del 2023 se convertirá en madre tras confirmar su embarazo junto a su marido, Julián Bayón. El matrimonio que había tenido problemas para aumentar la familia ha mostrado su felicidad plena junto a una fotografía de la última ecografía. “¡Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría! ¡He tenido que esperar el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos!”, ha comenzado diciendo antes de revelar la buena nueva.

«Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. ¡Gracias por vuestras palabras y ánimo!», ha continuado Vania, muy emocionada.

No ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer a su doctor y la clínica (situada en Madrid). «Agradecer cómo no a mi doctor @juancho1966 y al equipo de @iviclinics en Madrid por tratarme con tanto cariño y gracias a quien me dio la recomendación. Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad que está ahí conmigo, que está sucediendo…», ha continuado Vania para terminar el mensaje dedicando unas especiales palabras a su marido.

Los problemas de Vania para quedarse embarazada

Vania Millán siempre ha hablado con total naturalidad sobre los problemas que ha tenido para ser madre. «A día de hoy lo he aceptado, pero no he perdido la fe. Estoy abierta a todos los tratamientos», dijo en 2021 a la vez que comentó que había optado por congelar sus óvulos.

«A veces nos pasan cosas que nos hacen pararnos y mirar hacia lo más profundo de uno… Así me pasó a mí el otro día… y reconozco que ahora mismo estoy en un limbo de confusión…Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero… Me tocó aceptar mi realidad…aunque no rendirme… pues no digo que no lo intentaré otra vez… pero ya en mi hay algo diferente…», explicó en un post. Afortunadamente, ha cumplido su sueño y será madre en los próximos meses.

La boda entre Vania y Julián

Fue el pasado mes de junio cuando Vania Millán y Julián Bayón se dieron el ‘sí, quiero’. La iglesia de San José, en la madrileña calle de Alcalá fue el escenario perfecto para sellar su amor. Después, los recién casados y los invitados se trasladaron al Casino de Madrid para el convite.

Quien quiso perderse este gran día fue Pilar Rubio. Pese a que René Ramos (hermano de Sergio Ramos) y Vania Millán decidieron poner punto final a su matrimonio en 2016, la que fuera su cuñada siempre ha demostrado la buena sintonía que sigue habiendo entre ellas, motivo por el que no quiso perderse ese día tan especial.

Para la especial ocasión, Vania se decantó por un vestido de corte princesa con corset incorporado, de tirante fino, con detalles brillantes repartidos por todo el diseño. Incorporó también un largo verlo como accesorio nupcial.