Lorena Gómez y René Ramos podrían dar un importante paso en su relación. Desde que salió a la luz su romance en el año 2019, la pareja no ha dejado de dedicarse mensajes de amor en las redes y parece que ahora, tres años después, están preparados para afrontar una nueva etapa. Al menos esto es lo que se deduce de la última publicación de Lorena a través de los stories de su perfil de Instagram.

La artista ha compartido con sus seguidores una especial fotografía en la que aparece en una tienda viendo vestidos de novia del modista Jordi Dalmau, especializado en moda nupcial. Una imagen junto a la cual ha escrito: «uf, qué ganas», con un corazón. Un detalle que ha desatado las especulaciones sobre un posible compromiso de la pareja, aunque, por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este tema.

La realidad es que no es la primera vez que Lorena Gómez y el hermano de Sergio Ramos plantean la posibilidad de casarse. De hecho, tras convertirse en padres en el año 2020, comentaron este tema durante el confinamiento: «siento ganas de pedirle matrimonio a mi pareja, ¿me espero mejor a que acabe el confinamiento?», escribió entonces Ramos a la artista de forma anónima durante una ronda de preguntas que ella hizo en sus redes sociales. Una declaración a la que Lorena no dudó en responder de manera muy positiva: “te como! Me da a mí que te va a decir que sí, ya sabes que le encantan esas sorpresas. Yo de ti no me esperaría», escribía ella.

Aunque por el momento habrá que esperar a que uno de los dos confirme esta especial noticia y ofrezcan más detalles al respecto, lo que sí parece es que muy pronto podría ser una realidad. Sin duda, un momento lleno de felicidad para la pareja que, a lo largo de los años, ha demostrado que su relación está cada vez más consolidada.

Vestidos diferentes

Si finalmente se anunciara el enlace de la pareja, el hecho de que Lorena Gómez se pudiera decantar por Jordi Dalmau para su vestido de novia es llamativo. Al igual que ocurrió en el caso de la esposa de Sergio Ramos, Pilar Rubio, que fue una novia diferente a las convenciones clásicas, los vestidos de esta marca son muy especiales. Las colecciones de Dalmau se caracterizan por añadir toques de colores llamativos en los diseños nupciales, lo que les da una apariencia vanguardista y alejada de los estándares clásicos. Colores como el azul klein o el fucsia que no son aptos para todos los públicos, sino para aquellas novias más atrevidas y que no temen que su look desafía cualquier convencionalismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Dalmau (@jordidalmaucostura)

De momento solo queda esperar a ver si la pareja se pronuncia sobre estas especulaciones o si ofrece alguna pista más que apunte que su enlace está cada vez más cerca. Estaremos muy atentos.