Dani Martín ha reaparecido en redes sociales para compartir públicamente unas emotivas palabras a Verónica Echegui, con la que coincidió en Yo soy la Juani. El artista ha rescatado una imagen de ambos durante el rodaje de la película que popularizó a la actriz y que fue, para muchos de sus compañeros de profesión, el gran papel protagonista de su vida.

La emotiva despedida de Dani Martín a Verónica Echegui

A última hora del pasado 25 de agosto, el artista ha publicado en su perfil personal una carta en la que ha querido recordar que, «La Vero era la Penélope de Jamón jamón, la Rosalía de Saoko, papi, saoko, la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero».

Verónica Echegui en la presentación de la película ‘Tócate’/ Gtres

En estas líneas, el intérprete de Un Millón de Cicatrices ha roto con su habitual discreción para contar cómo fue su amistad y todo lo que aprendió de la intérprete: «A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos».

Además, ha desvelado que sí que ha estado presente en el Tanatorio de la Paz para despedir a su íntima amiga, a la que no «veía hacía tiempo, hasta esta mañana»: «No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa. Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho».

Finalmente, el cantante madrileño ha aprovechado la ocasión para hacerle una petición a su amiga: «Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche. «Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor. Para que cuando cante llegar a tu corazón»». Unas palabras fáciles de descifrar, pues muy probablemente Martín se haya referido en esta petición a la actriz a Miriam, su hermana, que falleció el 9 de febrero de 2009 a causa de un infarto cerebral.