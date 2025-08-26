La muerte de Verónica Echegui a los 42 años a causa de un cáncer ha generado una gran conmoción en la industria del cine. La actriz, que llevaba meses recibiendo un tratamiento, perdía la vida el pasado domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Desde que se conociera la noticia, las redes sociales se han llenado de despedidas a la intérprete de Yo soy la Juani -la película dirigida por Big Lunas con la que se popularizó-. Además, numerosos rostros conocidos y compañeros, no han dudado en acudir al Tanatorio de la Paz para velar los restos mortales de la artista, cuya despedida será este martes a las 11:00 de la mañana en un acto íntimo.

Sara Sálamo, Paco León, Cayetana Guillén Cuervo, Dafne Fernández, Fernando Guallar, Silvia Alonso o Vicky Luengo, son algunos de los actores que no dudaron en acudir el pasado 25 de agosto al tanatorio para mostrar sus condolencias a la familia de la actriz. Sin embargo, hay muchos otros que también han querido estar, como Álex García -su pareja durante 13 años, que no se ha separado del féretro de Echegui desde que sus restos reposaran en el velatorio, tal y como desvelaron en TardeAR-. Aunque la muerte de Verónica cogió por sorpresa a gran parte del país, lo cierto es que un reducido grupo de personas conocía la enfermedad que padecía, como Daniel Guzman que, visiblemente conmocionado, ha revelado que conocía el delicado estado de salud de su compañera de profesión, con la que ha trabajado recientemente.

La petición de Verónica Echegui a Daniel Guzmán

Daniel Guzman, visiblemente emocionado en la despedida de Verónica Echegui. (FOTO: GTRES)

Daniel Guzman no ha podido contener las lágrimas al recordar a su amiga Verónica ante los medios. El actor de Aquí no hay quien viva ha reconocido que era conocedor de la enfermedad que padecía la actriz, la cual le hizo una petición durante los meses en los que estuvo recibiendo el tratamiento.

«Es una amiga, en la última etapa estuvimos juntos preparando un proyecto. Yo lo mantuve así, con sensibilidad, en secreto. Ella me pidió que fuera muy discreto. Es complicado porque era una persona muy auténtica, de su generación la más talentosa y con una personalidad única. No lo digo porque se haya ido, es un golpe muy duro», ha dicho con la voz entrecortada en su entrada al Tanatorio de la Paz.

Cayetana Guillén Cuervo, María Adánez y Daniel Guzmán en el tanatorio de Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Guzman ha sido uno de los amigos de Verónica que no ha dudado en rendirle homenaje a la intérprete ante los medios de comunicación. Aunque la mayoría ha optado por el silencio, hay algunos de sus compañeros que han sacado fuerzas para dedicarle unas palabras, como Cayetana Guillén Cuervo. «Era una niña buena, llena de luz y… En fin, que es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara, la verdad», o María Adánez: «Estoy muy cerca de la familia, claro, son muy amigos míos. Alex García es uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde hace muchos años, desde el teatro (…). Una grandísima pérdida, se ha ido una de las grandes actrices de este país, una mujer increíble, maravillosa, Verónica era todo luz, el talento a raudales, lo tenía todo».