El deseo de Amaia Salamanca tras soplar las velas de su 40º cumpleaños

Amaia Salamanca está de celebración. El pasado sábado, 28 de marzo, sopló las velas de su 40º cumpleaños, y lo hizo en un momento pleno tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y es que al mismo tiempo que su carrera continúa consolidándose como una de las más exitosas de la industria cinematográfica de nuestro país, su relación con Rosauro Varo sigue avanzando por el mejor de los caminos. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar— con una fiesta íntima rodeada de todos los suyos— la llegada de esta cifra redonda a su vida.

Aunque no han trascendido demasiados detalles sobre esta fiesta que ella misma ha publicado en sus redes, lo cierto es que la actriz ha sido vista recorriendo las calles de Sevilla con motivo de la celebración del Domingo de Ramos. Lejos de no prestar declaración a la prensa, Salamanca interactuó con los reporteros y reconoció cuál era el único deseo que había pedido por su cumpleaños. «Ayer fue mi cumple, sí. Y solo pido a la vida quedarme como estoy. Ahora mismo tengo mucho trabajo y nada. Estoy muy feliz y a disfrutar», expresaba.

Amaia Salamanca en Sevilla. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la intérprete de Sin tetas no hay paraíso eligió un conjunto de dos piezas de rayas compuesto por una camisa fluida con una lazada al cuello y unos pantalones palazzo de la firma Mon & Pau. Lo acompañó con un bolso en tono teja que aportaba contraste y color al outfit y unos tacones de salón en color beige.

Amaia Salamanca en Sevilla. (Foto: Gtres)

El gesto solidario de Amaia Salamanca por su cumpleaños

Más allá de lo mencionado, Amaia Salamanca también utilizó sus redes sociales durante la jornada de su cumpleaños para lanzar un mensaje solidario que dejó más que clara su implicación con la Fundación Pequeño Deseo, con la que colabora de manera habitual.

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«Estrenando década. Y este año soplo esta vela de doble mecha, donde un deseo es para mí y el otro para que un niño enfermo pueda cumplir el suyo, gracias a Pequeño Deseo, fundación con la que he tenido oportunidad de colaborar en varias ocasiones. Si vosotros también queréis ayudar, lo podéis hacer desde su tienda solidaria», escribió.

Como no podía ser de otra manera, el post, además de acumular comentarios que alaban su faceta social, también juntó varias felicitaciones de distintos rostros conocidos que mantienen una muy buena relación con la mencionada, como es el caso de Marta Hazas, Javier Castillo, Megan Montaner, Eugenia Silva, Jesús Vázquez, Boris Izaguirre o Juana Acosta, entre otros muchos. «Happy birthday», «Felicidades», «Muchas felicidades, amiguita», «Gracias por tu solidaridad», escribían algunos de ellos.