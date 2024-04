El pasado sábado, 13 de abril, el WiZink Center de Madrid, situado en la emblemática avenida de Felipe II, se vistió de gala para acoger uno de los eventos de la temporada: el concierto de Isabel Pantoja (67). La tonadillera se subió al escenario para ofrecer el que ha sido su único espectáculo en la capital por la gira que conmemora sus 50 años en la industria de la música. Rodeada de una gran expectación y decenas de medios de comunicación, no se perdieron la cita numerosos rostros conocidos, que desfilaron y posaron por la bautizada alfombra fucsia. Entre los asistentes estuvo Terelu Campos (58), que no dudó en elogiar a la artista, aunque también la recriminó el que no le hubiera dado el pésame por la muerte de su madre, María Teresa Campos, fallecida el 5 de septiembre de 2023 a consecuencia de una insuficiencia respiratoria en el madrileño Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

«Isabel y mi madre siempre han tenido buena relación y yo he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no he tenido ningún mensaje. Yo no lo pude hacer con la suya porque yo no podía acceder a Isabel, pero ella sí puede acceder a mí», dijo tras posar en el photocall habilitado. «Conozco a Isabel desde que era niña, cuando mi madre presentaba en el Teatro Tívoli», explicó también. Unas palabras con las que la hermana de Carmen Borrego dejó patente la excelente relación que tenían la presentadora y la cantante.

Terelu Campos, en el concierto de Isabel Pantoja. / Gtres

Sin ir más lejos, cabe recordar que, durante una de las emisiones del extinto programa Sálvame, Isabel Pantoja entró en directo y habló con la propia Terelu Campos. «Yo con María Teresa Campos al fin del mundo», reveló la artista en 2018.

Isabel Pantoja, durante su concierto en Madrid. / Gtres

El momento viral de Isabel Pantoja

Fue, sin duda, una velada muy especial para Isabel Pantoja que, a lo largo de tres horas, recorrió su trayectoria profesional en la música interpretando sus temas más míticos. Pasadas las 20:30 horas, apareció sobre el escenario en medio de una enorme ovación mientras sonaban los acordes de Embrujá por tu querer, una de sus primeras interpretaciones. A partir de ahí, la tonadillera desgranó algunos de sus temas como Hoy quiero confesar, Pensando en tí, Se me enamora el alma, Porque me gusta a morír o Así fue, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Aunque uno de los grandes momentos de la noche fue cuando apareció en el escenario Naiara, la ganadora de Operación Triunfo 2024, tras la cariñosa presentación de Isabel Pantoja. La artista de Zaragoza cantó Garlochí junto a Isabel y después le dedicó unas sentidas palabras: «He cumplido un sueño y será un momento que no voy a olvidar en la vida y que le podré contar a mis hijos y a mis nietos», espetó, orgullosa. Pero ahí no quedó la cosa porque al finalizar el tema, Isabel llamó a su sobrina, Anabel Pantoja que, junto a ella y Niara bailaron un TikTok de la canción mencionada mientras los asistentes corearon, muy emocionados, el estribillo.