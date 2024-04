Terelu Campos se ha pronunciado sobre el conflicto familiar que tiene su hermana, Carmen Borrego y su sobrino, José María Almoguera. A través de un texto, la televisiva no ha reparado en dar su opinión y ha asegurado que «hay que tener pocas luces» para hacer lo que ha hecho José María. Fue el pasado 27 de marzo, cuando se conoció que Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo habían tomado la decisión de separarse. A raíz de este inesperado acontecimiento, ambos decidieron dar una entrevista conjunta en la que arremetieron contra la ex concursante de Supervivientes. Sobre esto, la madre de Alejandra Rubio ha explicado que no comprende el motivo por el que se han producido estos acontecimientos.

Terelu Campos sentencia a su sobrino

«Cuando crees que vas a recuperar a tu hermana, que vuelve a recuperarse mentalmente, que tienes que apoyarla de ese duelo que empieza a sentir y a vivir en primera persona, la vida le da uno de los mayores momentos de injusticia pública, privada y familiar que puede hacer una persona. Y no es cualquier persona, es lo que puede hacer un hijo con una madre. Con una madre ejemplar, con una madre desvivida», ha insistido Terelu en unas líneas cargadas de dolor.

Terelu Campos, en el programa ‘D Corazón’./ RTVE

Entre otras cosas, José María Almoguera dijo que su progenitora le había decepcionado cuando vendió el embarazo de su mujer, de quien se está separando. «Nadie entiende por qué mi sobrino se ha separado o si se ha separado o está por separarse», ha puntualizado la presentadora en su blog de Lecturas. «Escuchar decir a mi sobrino que mi hermana vendió el embarazo, poco menos que a hurtadillas, para mí es ver una película de ciencia ficción. Escuchar decir que mi hermana no ha pedido perdón… ¿perdón por qué? ¿Por lo que ella no ha hecho y le han hecho a ella los demás?», ha proseguido, sin entender la actitud de su sobrino, quien aseguró también que su madre le había hecho daño.

Terelu Campos, en una imagen de archivo. / Gtres

«No sé si la cantidad económica le habrá compensado el destroce personal, sentimental, que no solo le ha hecho a mi hermana, que sin lugar a duda es la agraviada, sino que nos ha hecho a todos los demás. A todos los que siempre le hemos querido, le hemos cuidado, le hemos protegido, a todos los que siempre nos ha tenido cuando había que estar ahí. Y luego está el ridículo ¿no? Porque aquí hay una parte ridícula. Hago una exclusiva para decir que me arrepiento de haber hecho otra exclusiva», ha añadido Terelu Campos.

Terelu Campos y Carmen Borrego, en una imagen de archivo./ Gtres

En esta misma línea, Terelu ha comentado hay que tener pocas luces para hacer esta afirmación: «‘Me arrepiento de dar la exclusiva de mi boda, por eso estoy dando una sobre por qué me he separado’, que, por cierto, creo que todo el que haya leído la entrevista aún no ha entendido porqué se han separado», ha dicho. «A mí a la que has pedido durante mucho tiempo que no se me nombre, que no se hable de mí que no se hable de mi vida, no se te ocurra nombrarme nunca más. No es una amenaza, es un buen consejo», ha finalizado la colaboradora de televisión.