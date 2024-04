Naiara (‘OT’) toca techo al anunciar que compartirá escenario con la mismísima Isabel Pantoja

Cumple 27 años este mes de abril y está viviendo el que a buen seguro sea el mejor año de su vida. Naiara no hace más que derribar barreras en su carrera y la última es cantar junto a Isabel Pantoja, una de las artistas musicales españolas más importantes y con más solera de este país. Ha sido ella misma quien ha querido dar la buena nueva a sus seguidores en Instagram con un vídeo en el descanso de un ensayo con la banda de la tonadillera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Naiara (@naiara.ot2023)

La emoción embriagaba a la joven vocalista cuando se dirigía a sus fans para darles la noticia: «Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no puedo estar más feliz, más contenta y más todo porque os tengo que dar un notición. El 13 de abril en el Wizink voy a estar actuando con la reina de las reinas… ¡Voy a cantar con Isabel Pantoja! Así que aquí estamos, ensayando con la banda», decía plena de ilusión. Y finalizaba con su particular deje al hablar: «¡Uaaaa! Es que no me lo creo, chavales. Se viene, loco, se viene».

De ese modo se cumplen uno de los múltiples deseos que pidió cuando estaba en la Academia. No son muchos los jóvenes artistas que pueden presumir de compartir escenario con Pantoja. Sin embargo, la intérprete de Marinero de Luces no se ha quedado ajena al éxito que está atesorando la zaragozana. Por ello, y porque Naiara estrena single el próximo 12 abril Isabel Pantoja ha decidido invitarla a su concierto. Será un día después, el 13 de abril, en el emblemático WiZink Center de la capital, en el marco de su gira por el 50 aniversario en la música.

Naiara en la actuación final de ‘OT’/ Gtres

La admiración de Naiara hacia Isabel Pantoja no es nueva. Ya durante su formación en Operación Triunfo dejó claro que era un referente para ella: «A mí me encanta la Pantoja. Le quiero mandar un mensaje. Un beso a la Pantoja, la más grande (…) Me iría a cenar con Isabel Pantoja, para que me enseñe Cantora. Y nos cenaríamos, yo creo, un buen cocido. Y para que me cuente toda su trayectoria, desde su exmarido. Me parece súper interesante la vida de Isabel Pantoja», bromeaba.

Natural y espontánea como pocas, Naiara se ha sabido ganar el corazón de todo el país. Y no solo por su enorme voz, gracias a la que ganó el certamen más importante de jóvenes talentos musicales, sino también por su carisma. Tanto es así que se la rifan en todos los eventos y programas de televisión.

La artista es la mayor de seis hermanos, fue criada por su madre, Ana (quien la tuvo a la edad de 18 años), sus abuelos y sus tíos. A los 17 años, decidió abandonar sus estudios para unirse a la orquesta ‘Nueva Alaska’, donde ha destacado como cantante y bailarina desde entonces. Algunos meses antes de presentarse al casting de OT 2023, lanzó varios temas bajo el nombre artístico de Laéne.

Naiara de ‘OT’ con el influencer Víctor Pérez. / GTRES

En estos meses le ha dado tiempo a que se le relacione con algún que otro hombre. Hace algunas semanas, LOOK publicaba en exclusiva la química durante una cita que tuvo que con el tiktoker Vyperr.