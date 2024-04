Isabel Pantoja ha cambiado de estrategia. Si bien la tonadillera siempre se ha mostrado esquiva con la prensa española, lo cierto es que ha cambiado de parecer porque ha convocado a los medios de comunicación en un día clave de su carrera musical. La intérprete de Marinero de luces (67) se subirá al escenario del Wizink Center, situado en la madrileña avenida de Felipe II, para interpretar los temas más míticos de su extensa carrera profesional el próximo 13 de abril. Evento con el que conmemorará sus 50 años formando parte de la industria de la música y al que asistirán numerosos rostros conocidos, que desfilarán por la ya bautizada como ‘alfombra fucsia’. Un tono muy especial para la cantante, ya que se ha convertido en el gran protagonista de sus productos de merchandising de su nuevo disco y de la promoción del mismo.

Isabel Pantoja durante uno de sus conciertos. / Gtres

A once días del concierto, no se han vendido todas las entradas para que Isabel Pantoja cuelgue el cartel de sold out. Por ahora, hay más de 2.000 localidades sin vender. Y en la web se pueden encontrar tickets que oscilan entre los 53,90 euros y los 159,90.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Una alfombra de altura

La cuenta atrás ya ha comenzado para ver a Isabel Pantoja subida al escenario del emblemático espacio multiusos de la capital. Pero, como suele ocurrir en este tipo de actos, en los momentos previos se habilitará el tradicional photocall por el que desfilarán los VIP del momento. Pero, ¿quién se ha encargado de ejecutar esta puesta a punto para el que será uno de los días más importantes de su trayectoria profesional?

Isabel Pantoja, encima de un escenario. / Gtres

La empresa DYP Comunicación, que nace en el año 2000 y está fundada por David Sánchez y Piti Alonso, se convertirá en el hilo conductor para organizar la importante cita. «Por una parte, una agencia a la que las productoras de distintos ámbitos del mundo audiovisual (cine, televisión, teatro) acudan para promocionar en medios de comunicación sus productos en lanzamiento. En este campo, DYP Comunicación se ha encargado a lo largo de estos años de la estrategia de comunicación de multitud películas, obras de teatro, etc., de gran éxito y repercusión», explican desde su página web.

Destacar que, la citada entidad de eventos realiza desde hace 8 ediciones, la gestión de prensa y relaciones públicas del Festival de Málaga, pero también ha estado tras los focos de los reconocidos premios Goya, los premios Ídolo -fundados por la influencer Dulceida-, la premiere de Dune 2 y un largo etcétera.

Isabel Pantoja en uno de sus espectáculos. / GTRES

Desembolso económico

Ha llamado especial atención la contratación de esta empresa dado que supone un coste económico extra para la organización del concierto. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación económica a la que se ha tenido que ir enfrentando la cantante durante los últimos tiempos. Motivo por el que se ha deshecho de parte de su patrimonio, como el piso que tenía en Fuengirola -Málaga-. Además, ya ha tenido que desembolsar el dinero que le debía desde hace años a Loli, La Quiosquera. Cifra que ascendía a 76.000 euros.