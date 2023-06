El pasado jueves Isabel Pantoja volvía a posicionarse en la primera línea mediática tras conocerse su acuerdo legal con ‘La Quiosquera’. Paloma García- Pelayo aseguraba en el El programa de Ana Rosa que la tonadillera había decidido saldar su deuda de 76.000 euros con Dolores del Pozo tras ignorar en reiteradas ocasiones las peticiones de devolución de dinero realizadas por la mujer que utilizó gran parte de sus ahorros para evitar su ingreso en prisión. La decisión de querer deshacerse de todo tipo de deudas ha evitado a la cantante a volver a tener que sentarse en un banquillo como acusada ya que de no haber sido así, Dolores había recurrido a la justicia para poder recuperar su dinero.

Ahora, después de haber conseguido el desenlace esperado, Loli ha atendido en exclusiva a las cámaras de Gtres para expresar como se siente al respecto. Ha comenzado haciendo hincapié en que ella nunca había perdido la esperanza en recuperar su dinero ya que siempre ha considerado que llevaba la razón: «Nunca es tarde si la dicha es buena», decía. Se enteró por su abogado de que la intérprete de Marinero de luces había decidido pagar su deuda, una noticia que sin duda le ocasionó una gran alegría. «Yo creo que la razón no tiene otra dirección más que la que ha cogido. La razón es la que ha concluido. Estoy muy contenta. No puedo decir otra cosa».

Isabel Pantoja en el juzgado. / Gtres

Dolores prestó el dinero a Isabel Pantoja con la mejor de sus voluntades pero, como bien ha manifestado en varias ocasiones, tenía miedo de morirse sin haber conseguido recuperarlo. Ahora, con 84 años, es consciente de que tampoco puede hacer muchas cosas de ocio con él pero reconoce que necesita ayuda física y que volver a tener en sus manos este dinero le facilitará acceder a ese servicio. «Como no fumo, ni bebo, ni salgo a ningún lado porque no puedo… pero yo lo que quería era tenerlo porque era mío y lo necesito».

Pese al sufrimiento al que ha estado sometida en los últimos meses, Dolores no descarta la opción de perdonar a Isabel Pantoja, aunque eso no implicaría el volver a tener ningún tipo de relación con ella: «Jesucristo perdonó y murió en una cruz crucificado. El perdón es siempre una palabra bonita y por qué no la puedo perdonar. Yo lo que quiero es que ella siga por su camino, le deseo suerte a ella y a todos los suyos», apuntaba, añadiendo que no tiene pensado ponerse en contacto con ella ya que considera que «no tiene nada que agradecerle».

Aunque su relación ha acabado de la peor de las maneras, la apodada ‘Quiosquera’ sigue opinando que su trayectoria profesional, es intachable. «Yo la he admirado y han sido cincuenta años de amistad, que siempre quedan algún rescoldo… Yo la sigo admirando como artista y ella lo sabe», explica. Por otro lado, ha preferido no posicionarse en las polémicas familiares que envuelven su vida personal ya que considera que «no es quién» «ni tiene por qué hacerlo».