El pasado 2023 fue un año que Naiara no podrá olvidar con facilidad. La zaragozana tiró abajo las puertas de la industria musical al coronarse como ganadora de Operación Triunfo 2023, el talent show que da la oportunidad a jóvenes talentos. Su voz arrolladora y su estética forman parte del imaginario colectivo desde su bautismo en la televisión, cuando en la primera gala del concurso dejó claras sus intenciones: «Me gusta ser distinta, siempre soy la que da la nota». Hace menos de un mes que se confirmó su victoria en OT, pero ya se empieza a hablar de ella como un personaje público. Eso implica que la inviten a los principales eventos, como los pasados Premios Ídolo, la cumbre de ‘influencers’ que cada año organiza Dulceida. Pero también supone que se siga sus pasos allá por donde pisa. Y es así como este medio ha sido testigo en exclusiva de unas tiernas imágenes de la cantante En ellas se muestra la cita que Naiara y el tiktoker Víctor Pérez tuvieron en un hotel de Madrid. Y lo emocionante que fue para ambos encontrarse.

Naiara, de ‘OT’, con el ‘influencer’ Víctor Pérez. / GTRES

Las fotografías reflejan el gran abrazo que se dieron nada más verse. Él agarraba la cabeza de ella en un claro gesto de afecto. Por su parte, ella permanecía a pocos centímetros del creador de contenido, pasándole la mano derecha por encima del hombro.

Las sonrisas fueron el leitmotiv de un encuentro entre dos personajes muy conocidos que demostraron tener una gran química y que estaban muy felices e ilusionados de volverse a encontrar. Después de estar charlando animadamente durante unos minutos, los dos entraron al hotel semiabrazados, si bien no portaban equipaje de ningún tipo, tan solo Naiara una pequeña mochila.

Naiara, de ‘OT’, con el ‘influencer’ Víctor Pérez. / GTRES

Naiara, la nueva diva de la música

Nacida en Zaragoza, el 29 de abril de 1997, Naiara Moreno se crio en el municipio de Pastriz, de donde es su familia. Ella es la mayor de 6 hermanos. No obstante, pronto trasladó su residencia a la capital aragonesa, donde empezó a construir su sueño de triunfar en la música y donde reside en la actualidad.

Looks llamativos, tatuajes, piercings y un estilo transgresor son las señas de identidad estéticas de este incipiente talento musical. A todo eso se le agrega una personalidad arrolladora que le hace querer comerse el mundo: «A mí no me da vértigo nada, soy no sé cómo decirte soy muy echada para adelante con todo, esto es mi sueño, donde yo quiero llegar y creo que nunca me daría vértigo», confesaba ante los micrófonos de las agencias hace unos días.

Naiara, de ‘OT’, con el ‘influencer’ Víctor Pérez. / GTRES

Y, ¿quién es él?

En cuanto a Víctor Pérez, conocido en el universo digital como Vyperr, es uno de los rostros más demandados en las redes. Suma dos millones de seguidores en Instagram y ni más ni menos que nueve en TikTok. Sus vídeos cantando canciones de reguetón acumulan millones de visitas. En lo personal, nació en Barcelona y vive a caballo entre la Ciudad Condal y Los Ángeles. Al otro lado del charco está labrándose una carrera como cantante, mientras acepta otro tipo de ofertas que engrosan su currículum, como participar en realities. En España lo pudimos ver en Timezone (HBO MAX) junto a otras caras conocidas como Alba Paul, Antón Lofer o Cristóbal Soria.



La fama le llegó casi sin quererlo con tan solo 18 años. Antes, la nueva ilusión de Naiara se dedicaba al fútbol profesional. De hecho, en 2018 llegó a fichar por el Girona FC, el equipo revelación de LaLiga esta temporada. Lamentablemente, su sueño de ser un crack del balón se vio truncada por una grave lesión y ahora triunfa como ‘influencer’ y vocalista.