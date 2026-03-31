El pasado 30 de marzo, todos los ojos estuvieron puestos en la reaparición de Rosalía en Madrid. La artista daba comienzo a su gira en la capital, donde presentó su último disco, LUX. Como no podía ser de otra manera, al Movistar Arena acudieron numerosos rostros conocidos al palco VIP, entre ellos Laura Escanes, Leiva, Patricia Cerezo, Soy una pringada, Jedet, Aless Gibaja, Silvia Martí, Sergio Momo y también Ester Expósito, que a la salida del concierto a reaccionado a las preguntas sobre su relación con Mbappé.

Ester Expósito reacciona a su relación con Mbappé

Hace solo unas semanas que salía a la luz uno de los romances del año: el de Ester Expósito y Mbappé. Aunque seguro que ambos esperaban llevar con un mayor secretismo su relación, ambos fueron captados en París de lo más acaramelados. Unas imágenes que no dejaron lugar a las dudas y que llegaban días antes de que la actriz fuera pillada en el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación por el momento -ya que ambos son muy discretos a la hora de hablar sobre su vida personal-, la presencia de la sobrina de Ángel Expósito en el estadio del club merengue con motivo del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid hizo saltar aún más alarmas. Además, la joven lució un atuendo con un guiño que no pasó desapercibido en color blanco, el tono del equipo en el que juega Mbappé.

Ester Expósito en el Bernabéu. (Foto: Gtres)

Desde entonces, ambos han tratado de mantener un perfil bajo en redes y no dar pistas de sus movimientos. Sin embargo, en las últimas horas, Expósito ha sido pillada en el concierto de Rosalía, en Madrid, donde además de dar una lección de estilo, ha reaccionado a los rumores de relación con la estrella del futbol.

Sobre el concierto de Rosalía, la actriz ha dicho que ha ido todo «muy bien» y ha explicado que ha visto a la cantante, «increíble, brillante, espectacular». Ha sido entonces cuando los reporteros le han preguntado sobre su relación sentimental y, aunque ha evitado pronunciarse al respecto, sí que ha contestado con humor sobre su última visita al Bernabéu: «No me gusta mucho el futbol, el partido muy bien».

El look para el concierto de Rosalía

Sabido es que actualmente la protagonista de Élite es una de las mujeres más buscadas del momento. Por ello, cualquier detalle que deje en sus apariciones se analiza al más mínimo detalle.

Ester Expósito. (Foto: Gtres)

Si hace unos días visitó de blanco impoluto para ir al Estadio Santiago Bernabéu, en esta ocasión ha ido de oscuro. La actriz ha optado por la comodidad con un jersey de cuello alto y unos pantalones ajustados que ha complementado con una cazadora de cuero -una de las prendas más virales de la temporada- y unos pendientes XXL que se apreciaban a la perfección por su recogido de moño.