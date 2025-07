Ha pasado más de una década desde que Elena Tablada y David Bisbal pusieron punto y final a su historia de amor, pero el vínculo entre ellos sigue más vivo que nunca. La pareja, que comenzó su relación poco después del boom de Bisbal tras su paso por Operación Triunfo, vivió un romance intenso y muy mediático que marcó a ambos. Sin embargo, más allá de los recuerdos, lo que realmente mantiene su conexión es su hija en común, Ella.

Durante estos 14 años desde la ruptura, Elena ha preferido mantener un perfil discreto, evitando hablar en profundidad de su relación con el cantante. Sin embargo, en una entrevista reciente para el podcast estadounidense Cara a Cara con Rodner, presentado por el periodista Rodner Figueroa, la diseñadora se ha abierto como nunca antes y ha hablado sin tapujos sobre lo que supuso para ella aquel amor y cómo la fama y la exposición pública afectaron a su vida. «Yo me enamoré y entré en la boca del lobo por amor», confiesa Elena, refiriéndose al aluvión mediático que rodeó su relación con Bisbal, justo cuando él comenzaba a despegar como uno de los artistas más populares de España. «No tenía las herramientas para saber cómo manejar eso… porque eso es un monstruo», añade, describiendo la presión y las críticas constantes que sufrieron desde el primer momento.

En la entrevista, Tablada confiesa que nunca logró superar completamente la ruptura, ya que el artista fue su primer gran vínculo sentimental y es, además, el padre de su hija. «Fue una relación muy intensa, y nunca pude cerrar ese capítulo. Sin embargo, aprendí mucho, especialmente a valorar más a las personas y a David, porque para él tampoco fue fácil», explica con sinceridad.

Una de las confesiones más impactantes es cómo la presión mediática y la falta de límites dañaron la relación. «Yo permití que se dijeran muchas cosas que interfirieron en nuestra relación. Nunca me defendí ni me di mi lugar, y él tampoco lo hizo», reconoce Elena, apuntando a la vorágine de rumores y críticas que sufrieron. «Intentamos que funcionara, pero siempre estuvimos bajo el juicio constante. Cualquier cosa que hacía era noticia, y casi siempre para mal. Nunca eres suficiente, nunca te valoran», lamenta.

Elena Tablada y David Bisbal durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Elena también habla del miedo que siente al pensar en cómo su hija, Ella, enfrentará el mundo digital cuando sea mayor. «Me preocupa mucho el momento en que ella empiece con las redes sociales. Hoy todo está tan abierto y tan permitido que puede destrozarte si no tienes la cabeza bien puesta», señala, recordando que ella misma sigue recibiendo ataques en sus redes sociales, especialmente por hablar de su relación con Bisbal. «Los comentarios en Instagram son constantes: ¿Cuándo vas a dejar de hablar de Bisbal?. Pero no puedo dejar de hablar de mis parejas porque forman parte de mi vida, y seguiré haciéndolo hasta que me muera», afirma con firmeza. Para Elena, el vínculo que la une con David y su hija es irrompible: «Somos un triángulo inseparable: Ella, él y yo. Esta relación es para siempre».

Pese a las dificultades y al ruido que rodeó su ruptura, Elena Tablada y David Bisbal han logrado mantener una relación cordial y madura, fundamental para criar juntos a su hija. Esa responsabilidad común les mantiene unidos, marcando un capítulo en sus vidas que, aunque cerrado en lo sentimental, sigue vigente en lo familiar.