Ana Soria y Enrique Ponce están en el punto de mira. No es la primera vez que la pareja tiene que acallar los rumores de crisis en su relación. Pese a que no suelen hacer ningún tipo de declaración al respecto, la joven ha expresado a la agencia Gtres que “están muy bien”. La estudiante de Derecho ha viajado hasta Madrid para ver torear a Ponce en la plaza de Toros de Navalcarnero. Ha pasado tiempo desde que no se dejaba ver, pero tal y como ha explicado ella misma era porque “estaba de exámenes”. Quedan escasos días para que el diestro y su expareja, Paloma Cuevas se vean las caras -por el momento, mantienen una relación cordial por el bien de las hijas que tienen en común-, ya que tendrá lugar la celebración de la Primera Comunión de la pequeña Bianca. Evento al que no asistirá la futura abogada para evitar así cualquier tipo de polémica. Sin embargo, es cierto que cada vez está más integrada en el entorno de su pareja.

Durante su estancia en la capital, Soria ha disfrutado de la compañía de algunos amigos cercanos a Enrique Ponce. Uno de ellos es Ramón García, quien mantiene una bonita amistad con el torero desde hace años. “Enrique Ponce es el hermano que no tengo”, llegó a decir el mítico presentador en una entrevista para ‘El Mundo’. De hecho, tanto él como su mujer, Patricia Cerezo siempre han mantenido una estrecha relación con el que fue uno de los matrimonios más estables de la crónica social, el de Ponce y Paloma Cuevas. Ahora que el diestro tiene una nueva pareja ha querido hacerla partícipe en las quedadas con su círculo más cercano para que se sienta como una más del grupo.

Son contadas las ocasiones en las que Enrique y Ana se dejan ver, pero es cierto que siempre han demostrado que su amor está a prueba de bombas y las muestras de cariño en público son constantes. Aunque es cierto que ya a través de las redes sociales no será posible porque el torero ha tomado una importante decisión hace unos días. Se ha borrado su perfil de Instagram sin dejar huella. Plataforma en la que desde que salió a la luz su romance con Soria ha compartido fotografías y dedicatorias repletas de amor y sentimientos.

Por su parte, la joven sigue manteniendo activa su cuenta, aunque el último post dedicado a la expareja de Paloma Cuevas se remonta al 8 de diciembre de 2020. “Felicidades mi vida. Solo me importa que tú sepas lo que te quiero”, escribió Ana Soria en una instantánea en la que aparecen juntos besándose con una panorámica con vistas al mar.

Mientras, la pareja sigue ajena a las habladurías que cuestionan su romance. De hecho, viven juntos en un lujoso ático con vistas al mar en una de las zonas más exclusivas de Almería -Andalucía- junto a su mascorta, un perrito de raza beagle al que han llamado Ney.