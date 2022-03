Rota de dolor. Así se ha mostrado Claudia Rodríguez durante el homenaje a Manolo Santana que ha organizado el tenis español y mundial en la pista central del Club Puente Romano de Marbella. Arropada por una de las hijas del mítico deportista, Bárbara, la viuda no ha podido contener las lágrimas y se ha derrumbado al recordar a su marido. Más afectadas que nunca, ambas han recibido una inédita fotografía del campeón español firmada por todos los presentes y un ramo de flores.

El acto en memoria de Santana, fallecido el pasado 11 de diciembre a los 83 años, se ha celebrado durante la eliminatoria de la Copa Davis, en la que disputaba nuestro país contra Rumanía. La ceremonia se ha llevado a cabo justo después de la derrota de España y todo el público se ha puesto en pie para dedicar un caluroso recuerdo a la leyenda del tenis español. Álex Corretja, el excapitán de España en la Copa Davis, se ha hecho con el micrófono y ha entonado un emotivo discurso: “Pensaba en Manolo y sentí alegría y aunque esté muy triste de estar aquí hablando en nombre del tenis español, quiero que le recordemos como una persona simpática, bromista, cercana, cariñosa, respetuosa, alguien que marcó en parte nuestras carreras, Seguramente gracias a él muchos de nosotros estamos aquí”.

Una de las sorpresas del acto ha sido la proyección de un vídeo protagonizado por cuatro leyendas del tenis, Roger Federer, Rafa Nadal, Rod Laver y Novak Djokovic. Disculpándose por no poder estar presente, Nadal ha mandado el siguiente mensaje: “Manolo fue alguien que ha hecho cosas únicas, un pionero en la historia de nuestro deporte. Nos ha marcado el camino a todos los que hemos venido detrás”. Asimismo, Federer lo ha reconocido como un maestro al que tuvo el placer de conocer y admirar, mientras que Djokovic le ha dado las gracias por su legado. “Siempre fue muy amistoso conmigo y con mi familia. Tuvimos una gran relación”, ha recordado el serbio. Las últimas palabras han sido de Laver, quien ha racalcado su espíritu de lucha y su pasión. “Tuvimos grandes batallas sobre tierra”, ha suscrito.

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) ha definido a Santana como “pionero” en el mundo del tenis. “Dio a conocer nuestro deporte, y a nivel internacional que un español triunfara fuera en aquel momento no era fácil. Muchos de los éxitos tenísticos posteriores se los debemos a él”, ha sentenciado. Visiblemente emocionada, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha recordado el buen embajador que había sido de la ciudad: “Creo que estará encantado viéndonos en esta pista, que lleva su nombre. Marbella le debe mucho a Manolo”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha querido participar: “Manolo se enamoró de Andalucía y de Marbella, y Andalucía se enamoró de Manolo, y ese amor mutuo ha generado prestigio, orgullo y proyección internacional de Andalucía, después de que haya estado casi cuarenta años aquí”. La ceremonia ha contado con la presencia de leyendas internacionales como Nicola Pietrangeli, Ion Tiriac, Bjorn Borg o Jan Kodes, acompañados de grandes personalidades como Juan Carlos Ferrero, Anabel Medinas o Nicolás Almagro. Además, durante el acto, el tenor Rodrigo Orreo ha interpretado el tema You raise me up.