La cazadora de Louis Vuitton con la que Arbeloa ha fulminado a la camisa de leñador de Guardiola

El estilismo de los entrenadores de los equipos de fútbol de élite está dando mucho de que hablar en los últimos días. Pep Guardiola se convirtió en noticia durante el encuentro deportivo del Real Madrid con el Manchester City por la llamativa camisa de leñador que lució desde el banquillo. Una prenda de la marca Our Legacy —cuyo precio es de 290 euros— que ha generado todo tipo de opiniones al respecto. Siendo la mayoría de ellas críticas y negativas, ya que no ha sido considerada como inapropiada para la figura de un técnico.

Días más tarde, dando lo que podría considerarse una lección de estilo, Álvaro Arbeloa también ha acaparado multitud de titulares por la vestimenta que escogió para el primer derbi que ganó como entrenador del club blanco. Y es que lució una cazadora de color azul marino oscuro, de la firma Louis Vuitton, con un precio que asciende hasta los 3.900 euros.

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Tal y como se puede ver en la página web de la marca de alta costura, se trata de una chaqueta deportiva «que aporta un toque lujoso al clásico diseño casual». «El cuerpo de nailon técnico presenta unas inserciones de estilo deportivo, que aúnan piel Napa flexible y ante con el motivo Monogram en bajorrelieve. Gracias a su refinado juego de texturas, esta prenda de entretiempo, atemporal a la par que moderna, combina bien con looks de diario», añaden en la descripción. Al mismo tiempo, señalan que es una prenda fabricada en Italia que está forrada, que cuenta con un cierre central de cremallera, un cuello mao y dos bolsillos laterales.

A diferencia de lo que ocurrió con Guardiola, las redes se han llenado de comentarios que alaban el estilo de Arbeloa. Y es que con esta chaqueta deportiva—no apta para cualquier bolsillo—, lo cierto es que el entrenador del Real Madrid ha logrado proyectar una imagen moderna y cuidada. De hecho, lejos de pasar desapercibido, su elección ha sido interpretada como un guiño a las nuevas tendencias dentro del ámbito futbolístico, donde la estética también forma parte del mensaje. De esta manera, el de Salamanca, además de reforzar su capacidad de adaptarse estilísticamente a cada escenario, también ha sabido combinar elegancia y naturalidad.

Álvaro Arbeloa en el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Gtres)

La firma Louis Vuitton, patrocinadora oficial del Real Madrid

Aunque por ahora Arbeloa no se ha pronunciado sobre la mediática chaqueta que le ha situado en la primera línea mediática, cabe destacar que el Real Madrid tiene firmado un acuerdo de colaboración con Louis Vuitton desde el 6 de junio de 2025. Un contrato comercial que hace pensar que el técnico podría haber adquirido dicha prenda de manera gratuita, contribuyendo así a dar visibilidad a la marca.