El sábado 14 de junio de 2025 quedará grabado en la memoria de muchos fans como la noche en que Raphael volvió a hacer historia. El icónico artista de Linares se subió al escenario del imponente Teatro Romano de Mérida para ofrecer su primer concierto tras haber superado un complicado linfoma cerebral que lo mantuvo alejado de los focos durante meses. Pero entre los aplausos, los vítores y la emoción colectiva del público, hubo una presencia que destacó con especial brillo: la de Carmen Borrego, una de las mayores seguidoras del cantante y amiga cercana de la familia.

La colaboradora de televisión y periodista no quiso perderse esta cita tan importante y viajó hasta Mérida acompañada de su marido, José Carlos Bernal. A su llegada al teatro, Carmen no pudo ocultar su emoción. Con lágrimas contenidas y una sonrisa sincera, declaró ante los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión: «Me parece lo más bonito que se puede ver. Un momentazo», dijo en alusión al regreso del artista tras una larga etapa de incertidumbre por su salud.

Carmen Borrego y su marido en Mérida. (Foto: Gtres)

Borrego, muy ilusionada, recordó también el lazo especial que siempre ha existido entre su familia y la de Raphael. «Sobre todo por mi madre», añadió, haciendo referencia a María Teresa Campos, quien mantuvo durante años una estrecha amistad con el intérprete de Mi gran noche. Carmen enfatizó: «Raphael ha estado siempre en nuestra familia y nosotros en la suya», dejando claro que su admiración va más allá del plano artístico y tiene profundas raíces personales y emocionales.

Antes del espectáculo, Carmen confesó que aún no había tenido la oportunidad de ver al artista en persona, pero no le importaba. «A los artistas como estos hay que dejarlos tranquilos. Aunque me encantaría saludarlo», dijo, demostrando una gran deferencia y respeto por el artista en un momento tan delicado y especial. Pero nada quedó ahí. Una vez finalizado el concierto, Borrego volvió a atender a los medios, ahora con la voz entrecortada por la emoción y los ojos brillando de alegría. «Ha sido maravilloso. Muy bonito, maravilloso. Muy contenta me voy. Lo he visto genial», afirmó.