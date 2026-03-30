Carlos Herrera hace una importante promesa en su primera Semana Santa como abuelo

Carlos Herrera se encuentra disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida personal. Hace apenas unas semanas, el periodista dio la bienvenida a su primer nieto y, desde entonces, gran parte de su atención gira en torno al nuevo miembro de la familia. En este contexto tan especial y emotivo, Herrera está viviendo una Semana Santa distinta, y es que es la primera que disfruta con el rol de abuelo a sus espaldas. Como era de esperar, el locutor de radio se ha trasladado hasta Sevilla para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de nuestro país.

El pasado 29 de marzo fue Domingo de Ramos y Herrera fue fotografiado paseando por las calles de la capital hispalense, donde atendió a los medios de comunicación con su habitual cercanía y sentido del humor. «Pues la estoy viviendo igual que siempre, aunque ya sea abuelo. Esperemos disfrutar de un Domingo de Ramos pletórico», comenzaba a decir, dejando más que claro el entusiasmo con el que siempre vivía estas fechas.

Carlos Herrera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Sin embargo, eso no fue todo. Y lo más llamativo de su intervención llegó cuando, haciendo gala de su característico humor, lanzó una promesa que tiene intención de cumplir el año que viene y que no ha pasado desapercibida. «El año que viene saco a mi nieto a la Borriquita. Él no me ha dicho nada todavía, pero es una decisión tomada», bromaba. Cabe destacar que la Borriquita es conocida como la cofradía de los niños, ya que buena parte del cortejo está formado por los más pequeños. Además, representa la entrada de Jesús en Jerusalén.

De esta manera, el periodista ha dejado al descubierto, una vez más, la ilusión con la que está afrontando su nuevo papel como abuelo, así como también ha sacado a la luz que la próxima Semana Santa será aún más especial para él y para su familia si lleva a cabo la promesa mencionada.

Carlos Herrera en Sevilla. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Carlos Herrera se ha mostrado visiblemente orgulloso del nuevo miembro de la familia—al que han llamado Marcos—. De hecho, unos días después de su nacimiento, el periodista reconoció en una conexión en directo en El programa de Ana Rosa que el pequeño «era muy bueno y muy guapo». «Se porta muy bien. Hace todo lo que tiene que hacer. Y además es del Betis ya. […] Se me cae la baba, claro. A quien no se le cae con un bebé, y más si es troncal de tu familia», expresaba.

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Por su parte, Alberto Herrera se ha limitado a deshacerse en halagos hacia su mujer en esta nueva etapa como padres primerizos. «Mi mujer Blanca es la cosa más grande que me ha pasado en la vida, jamás conoceré a nadie que la iguale. Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre […] Soy el padre más feliz del mundo, ojalá Marcos mire a la vida con los ojos de su madre».