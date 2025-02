A pesar de las múltiples negaciones, todo apunta a que los rumores finalmente se confirman: Carlo Costanzia estaría muy cerca de unirse a Supervivientes como uno de los fichajes estrella de la próxima edición, que se estrenará la primera semana marzo. Según las últimas informaciones, el hijo de Mar Flores ya habría firmado un precontrato con la productora del formato y habría pasado con éxito los exámenes médicos necesarios para su participación en el reality. Sin embargo, su entrada en el concurso aún no estaría asegurada al cien por cien, ya que enfrenta un obstáculo importante: la firme oposición de su pareja, Alejandra Rubio.

«Ha pasado las pruebas médicas, ha firmado el precontrato para irse, se ha reunido con la productora hasta tres veces limando todo lo que tenían que limar. Tiene que solucionar una última cosa porque hay alguien que le ha dicho que si va, cortan», ha explicado Marta Riesco en Ni que fuéramos Shhh, en TEN. «Se trata de Alejandra. La productora está hablando con ella para intentar convencerla para que él pueda ir, y también se ha metido Terelu», ha añadido la colaboradora.

Carlo Constanzia a un paso de SV 2025💣.#NQFS10F pic.twitter.com/7lOzPuQSMO — TEN TV (@TENtv) February 10, 2025

Además de Carlo Costanzia, Marta Riesco también ha asegurado que otro rostro conocido que estaría ultimando detalles para unirse al «elenco» de Supervivientes es Elena Tablada. La periodista ha asegurado que la decisión ya está tomada y que solo un imprevisto de última hora podría modificar los planes de la ex de Javier Ungría de tirarse del helicóptero. «Ya ha pasado las pruebas médicas, ya es un sí. Se tira del helicóptero a no ser que pase cualquier cosa de última hora», han sido las palabras con las que Riesco ha confirmado la noticia. Unas que dejan una incógnita en el aire: ¿qué pasará con su hija, fruto de su relación con Ungría? La empresaria y su expareja, quien participó en Supervivientes 2024, cabe recordar, están inmersos en un proceso judicial por la custodia de la menor, lo que podría complicar su participación en el reality.

Carlo Costanzia desmiente que vaya a ‘Supervivientes’

Aún sin la lista de concursantes oficial y pese a la información de Marta Riesco, Carlo Costanzia ha salido al paso de los rumores este mismo lunes, 10 de febrero, y ha desmentido rotundamente su participación en Supervivientes 2025. Preguntado expresamente por ello a las cámaras de Gtres, Costanzia ha dejado claro a las cámque no tiene intención de formar parte del concurso, desmintiendo así todas las especulaciones. «No, no. Ya he dicho 20 veces que no. No sé quién lo ha dicho, seguramente algún periodista con poca credibilidad como siempre, así que nada. Muchas gracias», ha comenzado diciendo. «Siguen inventándose noticias… Pueden decir lo que quieran», ha añadido el intérprete de Toy Boy.