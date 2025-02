Las cariñosas imágenes de Miguel Ángel Silvestre con sus suegros en Granada

Desde que saltó a la fama, Miguel Ángel Silvestre se ha consolidado como uno de los hombres más deseados de España. Es por ello por lo que, tal vez, su vida sentimental y amorosa ha acaparado, en numerosas ocasiones, multitud de titulares de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, el actor siempre se ha mostrado reacio a compartir detalles sobre su faceta más personal. De hecho, no ha sido hasta ahora cuando se ha abierto por completo, de manera pública, para expresar sus sentimientos. Un cambio de actitud que tiene una responsable con nombre y apellidos: Rebeca Toribio

Miguel Ángel conoció a la joven en el festival de música Arenal Sound, celebrado en Castellón, tierra natal de él. Según lo publicado, fue un amigo en común el que les presentó y, desde entonces, no se han separado. Han pasado casi dos años de ese mágico flechazo y el protagonista de Sin tetas no hay paraíso se ha atrevido a confesar, durante la celebración de los Premios Goya 2025, que «el mundo es mejor con Rebeca dentro». Unas declaraciones que han dejado más que claro que su relación avanza por el mejor de los caminos. Pero eso no es todo.

Rebeca Toribio y Miguel Ángel Silvestre en Granada. (Foto: Gtres)

Sumado a lo mencionado, otra de las pruebas que evidencia el buen momento en el terreno amoroso por el que atraviesa el actor han sido unas cariñosas fotografías que ha protagonizado junto a sus suegros. Y es que, a juzgar por el contenido de las mismas, Miguel Ángel se ha integrado a la perfección en su familia política. Los padres de Rebeca fueron los encargados de llevar a la pareja hasta la estación ferroviaria de Granada, el pasado fin de semana. Fue en ese momento cuando el intérprete mostró su lado más cariñoso y personal, abrazando a sus suegros de una manera muy efusiva y dejando al descubierto la buena relación que mantienen.

Miguel Ángel Silvestre, Rebeca Toribio y sus suegros en Granada. (Foto: Gtres)

Antes de esta emotiva despedida, Miguel Ángel y Rebeca disfrutaron de un último paseo por la ciudad andaluza donde no faltaron los gestos de cariño. Sonrisas, manos entrelazadas y confidencias son solo algunos de los aspectos que derrocharon por las calles granadinas.

Su amor en la red

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

A través de las redes sociales, Miguel Ángel Silvestre también comparte muy a menudo con sus seguidores momentos personales de su relación con Rebeca Toribio. De hecho, ha publicado vídeos en los que la complicidad entre ambos se convierte en la protagonista indiscutible del post. Como en el que subió el pasado 31 de diciembre, donde aparecen disfrutando de una velada con temperaturas bajo cero mientras se miran con ojos de enamorados.