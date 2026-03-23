Cantora ya tiene nuevo dueño: la finca de Paquirri ha sido vendida por más de un millón de euros

Cantora ya no pertenece a Isabel Pantoja. La finca que compró Paquirri en la década de los 80 y que heredó la tonadillera tras la muerte del torero, tiene un nuevo dueño. Y no uno cualquiera. Así lo ha confirmado Mónika Vergara desde el plató de Fiesta, donde ha asegurado que un empresario de origen libanés y nacionalidad francesa lleva interesado en adquirir la deuda de la reconocida finca desde hacía meses y que, por fin, lo había conseguido.

La mencionada añadía que el nuevo dueño estaba barajando distintos negocios para explotar Cantora, y que entre todos, el que más probabilidad tenía era el de montar una yeguada. Pero más allá de eso, Kike Calleja también ha desvelado cuánto ha pagado para poder comprarla y cuál ha sido el complicado proceso que ha tenido que llevar a cabo para ello.

Mónika Vergara, Kike Calleja, Emma García, Pipi Estrada, Paloma Barrientos y Aurelio Manzano en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

«Esto estaba en negociaciones desde hace un mes, es 1.200.000 euros lo que ha pagado este señor, se ha tardado mucho en firmar porque, al ser una persona extranjera, ha tenido que pasar un registro anti blanqueo para acreditar la procedencia del dinero. Este señor le había hecho una oferta a Kiko Rivera por su parte que él había aceptado, pero en esa llamada que se ha producido entre madre e hijo, Isabel le pide a su hijo que no acepte ese dinero, que ella ya buscaría inversores», explicaba el periodista.

Esta nueva información ha puesto encima de la mesa la reciente reconciliación que se ha producido entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Ambos llevaban años sin mantener ningún tipo de contacto y hace tan solo unas semanas, ha salido a la luz que han conseguido dejar a un lado las rencillas del pasado para retomar su relación. Sin embargo, con la confirmación de la venta de Cantora, periodistas como Calleja señalan que queda más que claro que detrás de ese perdón no había solo algo sentimental, sino también económico, ya que todo apunta a que esa primera llamada que se produjo después de tanto tiempo estaba motivada por el proceso de compra de la finca de Paquirri.

La finca Cantora. (Foto: Gtres)

¿Cómo es Cantora?

Cantora es una finca que está situada en Cádiz, concretamente entre los municipios de Medina Sidonia y Vejer. Cuenta con un total de 500 hectáreas y una casa de 2.000 metros construidos. El torero puso a su disposición una pequeña plaza de toros, una piscina y una explotación agraria y ganadera y, aunque era un sueño cumplido para él, finalmente no pudo disfrutarla en exceso por su temprana muerte. Desde entonces, fue Isabel Pantoja la que se hizo cargo de ella. Se instaló definitivamente allí en 2016 y ha sido su refugio de la vida pública. Es por ello por lo que deshacerse de ella habrá supuesto un duro varapalo en su vida y un punto de inflexión en la misma. Por ahora, se sabe que se ha instalado temporalmente en Canarias, desde donde prepara su nueva etapa profesional y su inminente gira internacional.