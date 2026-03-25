Último miércoles de revistas del mes de marzo y la gran protagonista de la semana ha sido Irene Matamoros, que el pasado sábado 21 de marzo pasaba por el altar con Pedro Romero, en una ceremonia familiar en Lucena, un pueblo muy especial para el matrimonio. También destacan dos reportajes fotográficos de la escapada de Alejandra Rubio junto a su pareja, Carlo Costanzia, y su hijo, Carlo Jr., a Málaga, tras anunciar su embarazo en ¡De Viernes!

El homenaje de las hijas de Rocío Dúrcal

La revista Lecturas lleva en su portada la íntima boda de la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores. La publicación ha optado por una foto que copa casi toda la primera página en la que aparece la gran protagonista del día acompañada por su hermana Laura. También los secretos oscuros de Alberto y Charlene de Mónaco, el novio secreto que adoptó Raffaella Carrá para que heredase su fortuna y el homenaje de las hijas de Rocío Dúrcal a su madre.

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Así perdonó Tamara Falcó la infidelidad a Íñigo Onieva

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Diez Minutos lleva en su portada una imagen XXL de Tamara Falcó. Hace unos días, la marquesa de Griñón concedió una entrevista a Ana Millán en la que, además de hablar sobre su conversión y despertar en la fe, explicó cuál fue la señal de Dios para que perdonara la infidelidad de su actual marido antes de casarse. Además, la revista publica un romántico paseo de Susanna Griso y su futuro esposo, la escapada de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia y su hijo a Málaga y la gran boda de Irene Matamoros, que sin lugar a dudas ha sido una de las noticias de la semana.

El orgullo de Kiko Matamoros en la boda de su hija Irene Matamoros

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Semana también publica en su portada la imagen más emotiva de Kiko Matamoros llevando a su hija Irene al altar. Tras varios altibajos con sus hijos con Marián Flores, el ex colaborador televisivo ha conseguido recuperar el tiempo perdido con ellos y se mostró de lo más emocionado al poder acompañar a su hija pequeña -aunque mayor que Anita Matamoros- en el día más importante de su vida. Tamara Falcó, Alejandra Rubio y Rocío Dúrcal también son protagonistas de las páginas.

El embarazo de Sofía Ellar y el posado de las reinas de la tele

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La revista ¡Hola! ha sido, quizás, la que más reportajes exclusivos haya publicado esta semana, como uno de Garbiñe Muguruza y Arthur Borger, que han presentado a su primer hijo, Marcos. La publicación también ha desvelado, a través de una entrevista exclusiva, que la cantante Sofía Ellar será madre por primera vez junto a Fer, su marido, con el que pasó por el altar el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la gran novedad es el posado de Isabel Gemio, Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y Mariló Montero, las reinas de la televisión.