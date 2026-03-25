Belén Esteban explica por qué no ha felicitado a Terelu por su nuevo nieto: "Estoy centrada en los míos"

Alejandra Rubio se encuentra esperando a su segundo hijo en común junto a Carlo Costanzia. Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en generar todo tipo de reacciones, aunque lo cierto es que muchas no han sido para dar la enhorabuena a la pareja, sino para criticar su forma de anunciarlo o su rapidez por querer convertirse en padres por segunda vez consecutiva. Pero no solo eso. Y es que hay personas que han formado parte del entorno del clan Campos que tampoco han dado el paso de felicitar ni a la joven ni a la propia Terelu por convertirse en abuela de nuevo.

Es por ejemplo, el caso de Belén Esteban, la cual fue íntima amiga de la mencionada en un pasado. Su amistad se rompió tras el fin de Sálvame y, desde entonces, lo cierto es que no se han dedicado palabras excesivamente cariñosas delante de las cámaras. No obstante, la de Paracuellos también ha dejado más que claro, en multitud de ocasiones, que continúa teniendo mucho cariño a Terelu a pesar de todo, y es por ello por lo que muchos se preguntaban si le habría dado la enhorabuena por el embarazo de su hija. Pero nada más lejos de la realidad. Durante la presentación de la serie documental Benita, la apodada como La Patrona ha desvelado que no se ha puesto en contacto con ella y ha dado a conocer sus motivos.

Belén Esteban en la presentación de la serie documental ‘Benita’. (Foto: Gtres)

«No le he mandado ningún mensaje, la verdad. Ahora solo estoy centrada en mí y en los míos, que es lo importante», explicaba, dejando entrever que la hija de la recordada María Teresa Campos no pertenece a su círculo más allegado. En ese momento, los reporteros aprovechaban para preguntarle sobre la inesperada salida de la televisión de Alejandra Rubio, un tema del que Belén ha preferido no pronunciarse. «No tengo ni idea. Es que no opino. Si es lo que ha decidido, me parece bien […] Yo vivo el presente, que estoy muy feliz. Y tengo lo mejor de mi vida. Y ya está», concluía.

El clan Flores, impasible ante el embarazo de Alejandra Rubio

Al mismo tiempo que Belén Esteban ha reconocido que no ha felicitado a Terelu por su segundo nieto, lo cierto es que no ha pasado desapercibido que nadie de la familia Flores se ha alegrado públicamente por la llegada del nuevo miembro de la familia. Tanto es así, que en el post que ha compartido Alejandra Rubio en su perfil de Instagram, luciendo su incipiente tripa de premamá, tan solo Alejandra Flores, prima de Carlo e hija de Inma Sanz y Pepe Flores, ha querido escribir un bonito comentario alegrándose por la pareja.

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«Enhorabuena familion», escribía. Unas palabras que enseguida Alejandra respondió con un emoji de un corazón y unos aplausos que han dejado más que claro que, tal vez, sea una de las pocas personas de la familia Flores con la que mantienen una relación fluida y cercana.