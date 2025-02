Begoña Villacís sobre cómo está llevando el asesinato de su hermano: "Yo me curo cuidando"

El 4 de junio de 2024, la vida de Begoña Villacís se paralizó tras el asesinato de su hermano, Borja Villacís, quien fue abatido a tiros en una carretera del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Desde entonces, la que fuera concejala del Ayuntamiento de Madrid tan solo había expresado su dolor a través de las redes sociales. Sin embargo, este 6 de febrero, ha decidido dar un paso al frente para conceder la que se ha convertido en su primera entrevista en televisión tras la trágica muerte mencionada.

«Estoy bastante bien. Esto es un proceso muy largo […] Siempre he gestionado bastante bien las situaciones, pero ahí la vida me tocó y me tocó de verdad […] Tomé la decisión de no anestesiarme. Yo creo que en la vida el dolor está presente y hay que vivirlo también. El dolor, al igual que la alegría, forma parte de la vida», comenzaba a explicar desde el matinal presentado por Adela González en RTVE.

🔹Begoña Villacís, tras la muerte de su hermano Primera entrevista en televisión tras el asesinato de su hermano: «Estoy bastante bien, es un proceso muy largo. El dolor forma parte de la vida»#Mañaneros6Fhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/vahTMyXg7h — Mañaneros (@MananerosTVE) February 6, 2025

Continuaba explicando el motivo por el que prefirió no acudir a terapia: «Vivimos en una sociedad que se atiborra a cosas para no tener dolor, para no envejecer, que niega la presencia de la muerte. A todos nos va a llegar. La vida es estar en peligro de muerte. Hay gente a la que la terapia le viene bien, pero yo tengo terapeutas que son mi familia y mis amigos. Y luego es que cada una tiene una forma de abordar las cosas», señalaba.

Sobre su propia experiencia, aseguraba que era una persona «muy cuidadora» y que ella «se curaba cuidando» de los demás. «Me preocupaban mis padres, mis hijas, mi entorno y mis amigos. Mi casa siempre estaba llena y es la manera que tengo de afrontar las cosas», expresaba. A pesar de haber sido un momento muy complicado, también ha explicado que ese rol de cuidadora le ha servido para dar las mayores lecciones a sus hijos. «No podemos esconder todo y pintar a los niños que el mundo es feliz», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Villacís (@begonavillacis)

En cuanto a cómo estaban viviendo el difícil duelo sus padres, ha señalado que ser creyentes es algo que les está ayudando mucho. «Tienen una entereza que es admirable. Además, han sido muy buenos padres. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero tengo la sensación de que mi hermano nos acompaña», confesaba.

No obstante, al mismo tiempo que se deshizo en halagos hacia sus progenitores, también reveló que sintió una gran culpabilidad cuando su hermano falleció por la exposición mediática a la que se vio sometida toda su familia a raíz de sus anteriores cargos políticos. «Me sentí mal porque, por ser vicealcaldesa y por haber estado en política, tenían que comerse eso. Tenía un terrible sentimiento de culpabilidad», decía.