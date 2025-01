El plan familiar de Begoña Villacís en Madrid tras su Navidad más difícil

Begoña Villacís ha vivido las primeras Navidades sin su hermano Borja, el cual fue asesinado el pasado mes de junio. Sin duda, fue un duro golpe personal que ha terminado marcando estas entrañables fiestas que para muchos son sinónimo de unión y reencuentros familiares. No obstante, a pesar de la difícil situación, la ex política ha encontrado la fórmula de mantener vivo el espíritu navideño. Prueba de ello ha sido el contenido que ha compartido en sus redes sociales, donde ha mostrado algunos de los entrañables planes que ha disfrutado junto a sus seres queridos durante esta época tan especial.

Sin ir más lejos, el pasado 2 de enero, Begoña acudió a Circlassica, un espectáculo realizado en el Recinto Ferial de Ifema de Madrid que cuenta la historia del Gran Circo mundial. Es una secuela familiar de espectáculo que actualmente está produciendo su quinta edición con «nuevas aventuras, personajes, retos y los mejores artistas internacionales sobre la pista», tal y como se puede leer en su propia página web.

Begoña Villacís en el espectáculo Circlassica. (Foto: Instagram)

Los precios varían en función de la localización de las butacas, así como de los descuentos que estén activos en cada momento, pero por lo general, están disponibles desde los 20 euros. Tal y como se puede ver en el Instagram de Villacís, ella acudió junto a una de sus hijas y, aunque se ha limitado a citar a Circlassica, lo cierto es que ha dejado en evidencia que pasaron un rato muy agradable disfrutando del espectáculo.

La Navidad más difícil de Begoña Villacís

Este 2024, la tragedia ha golpeado de lleno a la familia de Begoña Villacís tras el asesinato de su hermano Borja en una emboscada en la carretera de Fuencarral-El Pardo. El crimen fue realizado por tres individuos que se desplazaban en un BMW X2 gris y utilizaron un fusil de asalto calibre 7,62 para disparar a quemarropa contra el mencionado. Cabe destacar que el hermano de la ex política contaba con varios antecedentes policiales por narcotráfico. Asimismo, estaba imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo.

Tras la triste noticia, Begoña dedicó, a través de sus redes sociales, una emotiva carta a su hermano que no pasó desapercibida para ninguno de sus seguidores. «Adiós, mi niño, mi hermano pequeño […] Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes […] Siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas», escribía.