Begoña Villacís ha celebrado su cumpleaños. La ex política ha compartido a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de cien mil seguidores, cómo ha vivido este día tan especial para ella y lo ha hecho publicando un post que ha ido acompañado de un mensaje y una imagen de ella sujetando un colorido ramo de flores.

«47… telita… cientos de mensajes y uno que he echado tanto de menos», ha indicado en las primeras líneas. Aunque Villacís no ha mencionado de la persona que se trata, cabe recordar que en el mes de junio su hermano Borja Villacís falleció tras ser tiroteado desde un coche en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Begoña Villacís en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Begoña también ha revelado que la señalada jornada la ha pasado junto a su familia «la de siempre y la elegida». «Gracias a todos los que me habéis escrito y llamado. ¡Qué buenos amigos tengo y qué suerte la mía», ha terminado diciendo, muy emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Villacís (@begonavillacis)

Una triste despedida

Aunque Begoña Villacís siempre hace gala de su habitual hermetismo, tras el repentino fallecimiento de su hermano publicó una desgarradora carta a través del universo 2.0. «Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía que con tranquilidad. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal», comenzó diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Villacís (@begonavillacis)

«Con cada abrazo espontáneo que recibo por la calle recibo la misma frase. ‘No quiero molestar’, empezáis diciéndome. No lo hacéis, reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad. Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes», añadió.

«No he querido leer una sola noticia, la gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos. Pero Borja siempre será mi hermano pequeño y yo seré siempre su hermana mayor. La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no se sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor (…)», expresó también. Tras lo ocurrido, la que fuera vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid estuvo arropada de su entorno más cercano y de rostros conocidos como el de Albert Rivera, con quien forjó en el pasado una bonita amistad cuando fueron compañeros de partido.