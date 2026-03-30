La despedida de soltera de Anna Ferrer no ha sido simplemente una celebración previa a su boda, sino una auténtica historia digna de ser contada una y otra vez. A pocos meses de darse el «sí, quiero» con Mario Cristóbal, la influencer ha vivido una experiencia que combina sorpresa, humor, emoción y, sobre todo, una complicidad única con su madre, Paz Padilla.

Todo empezó con una mentira piadosa cuidadosamente diseñada. Anna creía que se dirigía a un viaje de trabajo; tenía billetes, instrucciones y ninguna razón para sospechar. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, la realidad dio un giro inesperado. En el mostrador de facturación no la esperaba una empleada cualquiera, sino su propia madre, caracterizada como azafata de vuelo. Peluca, uniforme y actitud profesional: Paz Padilla se había metido tanto en el papel que por unos segundos logró mantener la ilusión. La reacción de Anna fue una mezcla de desconcierto absoluto, risa nerviosa y una certeza creciente de que aquello no iba a ser un viaje normal.

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Ese primer impacto fue solo el comienzo. La humorista había diseñado una experiencia completa, casi teatral, en la que cada escena estaba pensada para sorprender. Al subir al avión, Anna se encontró con una imagen surrealista: varios pasajeros llevaban caretas con la cara de su prometido. Durante unos instantes, no supo si estaba en medio de una broma colectiva o si sus amigas se habían infiltrado en el vuelo. La confusión dio paso a la risa, y la risa a la admiración por la capacidad de su madre para convertir cualquier situación en un espectáculo.

La despedida no solo jugaba con el humor, sino también con los símbolos. El novio, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada detalle: en las máscaras, en las bromas y hasta en un muñeco hinchable que Anna tendría que llevar consigo durante el viaje. Este elemento, tan absurdo como entrañable, terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados de la aventura. Era imposible no reírse, pero también imposible no reconocer el cariño detrás de cada idea.

Anna Ferrer en un photocall. (Foto: Gtres)

El destino final, México, añadió una dimensión completamente distinta a la experiencia. Tras horas de vuelo y emociones acumuladas, Anna llegó a un entorno paradisíaco que contrastaba con el caos divertido del aeropuerto. Allí, la sorpresa continuó: amigas que aparecían sin previo aviso, abrazos que rompían cualquier intento de contener las lágrimas y una sensación constante de estar viviendo algo irrepetible. Cada momento parecía superar al anterior. Desde la bienvenida con música hasta los detalles cuidadosamente preparados en el alojamiento, todo contribuía a crear una atmósfera de celebración total. Pero lo más importante no eran los lujos ni el destino, sino la sensación de estar rodeada de personas que la conocen profundamente y que habían conspirado para hacerla feliz.

En el centro de todo estaba Paz Padilla, no solo como organizadora, sino como alma de la fiesta. Su manera de entender la vida -mezclando humor con emoción- quedó reflejada en cada detalle. Para ella, no se trataba solo de preparar una despedida, sino de crear un recuerdo que su hija llevaría consigo siempre. Y lo logró. Por su parte, Anna pasó de la confusión inicial a una entrega total a la experiencia. Sus propias palabras reflejaban esa mezcla de incredulidad y felicidad: necesitó tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo, pero terminó disfrutando cada segundo.