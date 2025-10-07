Así es la vida actual de Raquel Sánchez Silva: casada y madre de dos hijos

Ha pasado más de una década desde que el cuerpo de Mario Biondo fue encontrado sin vida en el domicilio que compartía con su entonces mujer, Raquel Sánchez Silva. Desde entonces, han sido muchas las teorías que se han manejado para explicar lo que sucedió al cámara de televisión, siendo finalmente el suicidio la que más terminó encajando a las autoridades. Sin embargo, el caso acaba de dar un giro de 180 después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya reconocido que existen indicios de que la muerte del mencionado podría no haber sido voluntaria. Una nueva información que ha vuelto a poner en la primera línea de la noticia uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años.

Por ahora, la que fuera esposa del fallecido, Raquel Sánchez Silva, no se ha pronunciado al respecto, pero inevitablemente, el revuelo que se ha generado debido a esta nueva información ha hecho que su historia de amor vuelva a despertar un gran interés, así como también el rumbo que tomó su vida tras quedarse viuda con apenas 40 años.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Cuando Mario Biondo falleció, Raquel se encontraba en la cúspide de su carrera. Varios meses del año los pasaba en Honduras como presentadora de Supervivientes, así como también estaba al frente de otros formatos como Perdidos en la tribu o Expedición imposible. Sin embargo, el duro golpe que supuso la muerte de su marido y el revuelo que se generó alrededor obligó a la mencionada a alejarse del foco mediático. Estuvo desaparecida durante meses, refugiándose en su círculo más cercano, pero tan solo un año después, volvió a acaparar titulares tras conocerse que había rehecho su vida sentimental con el productor argentino Matías Dumont. En 2015 se dieron el «sí, quiero» y fruto de su matrimonio nacieron sus mellizos, Bruno y Mateo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva)

Desde entonces, Raquel Sánchez Silva y Matías Dumont no se han separado, aunque lo cierto es que siempre han preferido vivir su romance desde la más absoluta intimidad. En las redes sociales la presentadora apenas comparte con sus seguidores fotos juntos, aunque algunos de los planes que muestra dejan entrever que llevan una vida muy vinculada al deporte y a la buena alimentación. De hecho, Raquel ha publicado que practica Ballefit, un programa de entrenamiento que combina la elegancia del ballet con la energía del fitness. Por otro lado, las escasas fotografías que hay del matrimonio en el universo 2.0 también han sacado a la luz que son unos viajeros empedernidos, siendo Japón uno de los últimos destinos que han compartido juntos.

En cuanto a su vida profesional se refiere, aunque tuvo ese breve parón tras lo ocurrido con Biondo, Raquel también logró dar con la fórmula para activar su trayectoria. Desde 2018 se encuentra al frente de Maestros de la costura, un concurso en el que ha conseguido aportar su sello personal con su propia imagen. No obstante, podría no ser el único proyecto al que se dedicaría a partir de ahora, ya que a principios de este año confesó en una entrevista a MujerHoy que «tenía ganas de volver a escribir», dejando en el aire que, tal vez, volvería a ponerse manos a la obra para lanzar una nueva obra literaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva)

Sea como fuere, lo cierto es que la actual vida de Raquel Sánchez Silva es tranquila y está centrada en sus hijos y en su marido, con quienes reside en Madrid. Al mismo tiempo, es evidente que intenta mantenerse alejada por completo del foco mediático, con la intención de no volver a convertirse en esa mujer que estuvo sometida al escrutinio público.