Así es Pedro Antonio, el benjamín de la familia Flores que hoy cumple 20 años

El 21 de enero siempre será una fecha marcada en el calendario de la familia Flores. Y es que es la jornada en la que Lola Flores soplaba las velas de su cumpleaños. En este 2026, habría cumplido 103 años y, aunque desde 1995 ya no vive, lo cierto es que sigue siendo una jornada muy especial para todos sus seres queridos. Y no solo por su recuerdo, sino porque 11 años después de su muerte, uno de sus nietos, Pedro Antonio Lazaga, nació el mismo día que ella, lo que ha hecho que la celebración y la festividad de esta fecha se mantenga viva dentro del clan. Tanto es así, que han sido muchos de sus miembros los que han querido dedicar unas emotivas palabras en sus redes al benjamín de la familia.

«Felicidades, @pedroantonio. 20 años ya… Que barbaridad, no me lo creo. Orgullosa de mi hijo, orgullosa de mi familia. Te quiero», ha escrito Rosario Flores junto a un vídeo en el que recopila varios momentos con joven sobre el escenario bajo el ritmo del tema Como te quiero.

Por otro lado, su hermana, Lola Orellana, también ha seguido los pasos de su progenitora, compartiendo con sus seguidores una foto en blanco y negro del cumpleaños. «Feliz cumpleaños, hermano. Te quiero», expresaba. Elena Furiase, prima de Pedro Antonio, tampoco ha dejado pasar la oportunidad de felicitarle. «El pequeño de la casa… y ya no tan pequeño. Felices 20, mi primo bonito. Te quiero tantísimo», escribía.

Elena Furiase y Pedro Antonio Lazaga. (Foto: Instagram)

¿Quién es Pedro Antonio?

Pedro Antonio Lazaga nació en 2006 fruto de la relación sentimental entre Rosario Flores y Pedro Lazaga, director y productor cinematográfico. Durante toda su infancia, el joven ha permanecido en un discreto segundo plano a pesar de la fama que sostiene toda su familia. Es por ello por lo que son pocos los datos que se conocen sobre él, aunque lo que si sabe es que ha heredado el arte de su familia materna.

Sabe tocar la guitarra española, el cajón flamenco y otros instrumentos muy vinculados a este género que sin duda marca sus raíces. No obstante, por ahora, no ha dado el paso de comenzar una carrera en solitario. Eso sí, ya ha sido visto en varias ocasiones acompañando a su madre sobre el escenario mientras marca el compás de las canciones con su cajón.

Guillermo Furiase, Ellena Furiase, Alba Flores y Pedro Antonio Lazaga en la gala ‘La música es Andalucía’. (Foto: Gtres)

Su primera vez en un photocall ocurrió el pasado mes de septiembre, fecha en la que acudió a la gala La música es Andalucía, celebrada bajo el marco de los Latin Grammy en La Cartuja Center Cite de Sevilla. Durante el evento, posó junto a sus primos Elena Furiase, Alba Flores y Guillermo Furiase y, además, tampoco tuvo reparo en atender a los medios. Además de estar acompañado por parte de su familia, lo cierto es que también coincidió en el evento con su pareja, Lucía Cepeda Molina, hija de la artista Alba Molina y nieta del dúo Lole Manuel. Aunque prefirieron no posar juntos para mantener su habitual discreción, Pedro Antonio desveló a la prensa que su relación con Lucía avanzaba «muy bien» y que él era «muy feliz».