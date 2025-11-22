Lola Flores ha pasado a la historia como una de las artistas más destacadas de nuestro país. Aunque lo cierto es que su carisma también la consolidó como una mujer polifacética y lanzada a enfrentarse a cualquier tipo de reto. Sin ir más lejos, más allá de los escenarios y los platós de televisión, la intérprete de A tu vera protagonizó grandes momentos incluso en campos de fútbol. Tanto es así que pasó a la historia lo acontecido en un día de principios de 1971, cuando La Faraona se quitó la bata de cola y se puso la equipación del Betis para participar en un partido que aún continúa siendo recordado por muchos.

El estadio del Rayo Vallecano fue el escenario escogido para ser pionero en una competición de fútbol femenino. En él se enfrentaron Las Folclóricas con Las Finolis, dos equipos repletos de rostros conocidos que se midieron con el objetivo de recaudar fondos a favor de las guarderías del Patronato de Nuestra Señora del Socorro. En el primer mencionado, Lola Flores era la capitana y jugó junto a Carmen Flores, Marujita Díaz, Rocío Jurado, Gracia Montes o Conchita Bautista, entre otras. En el bando contrario se encontraban ataviadas con la camiseta del Rayo Vallecano otras celebridades como Encarnita Polo, Luciana Wolf o Mara Lasso.

Así, aquel encuentro deportivo y benéfico se convirtió en una auténtica fiesta popular. Con un estadio entregado entre risas e improvisación, Lola Flores y Rocío Jurado volvieron a demostrar que su presencia era capaz de llenar cualquier escenario, incluido el de los estadios de fútbol.

La amistad de Lola Flores y Rocío Jurado

A lo largo de la historia del folclore español, se ha intentado en muchas ocasiones rivalizar y enfrentar a las grandes voces de nuestro país. Sin embargo, lejos de la realidad, la mayoría de ellas tuvieron una amistad más allá de lo laboral, y el caso de Lola Flores y Rocío Jurado es una gran prueba de ello. La Faraona se deshacía en halagos hacia la forma de cantar y actuar de la apodada como La más grande, y así lo hacía saber siempre que tenía una oportunidad.

«He visto mucho bailar y muchas cosas grandes en mi vida, pero tú me pones la carne de gallina porque eres un ser del que la mayoría conoce tu voz, pero no te conoce. Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar», expresó visiblemente emocionada durante el homenaje que hicieron a su carrera en Antena 3.

Lola Flores y Rocío Jurado en Chipiona. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que incluso la mujer de El Pescaílla aseguró que, en el caso de tener que formar un grupo parlamentario con sus personas de confianza, contaría sin dudarlo con Rocío Jurado. Por su parte, la intérprete de Se nos rompió el amor también le dedicó emotivas palabras en varios momentos de su vida. Aunque las más destacadas fueron las que expresó cuando murió Lola. «Es un ejemplo en todos los sentidos, y fue la única artista que estuvo al lado de mi madre cuando mi madre estaba muriéndose. Se sentaba con ella, con mi madre, que la quería tanto. Nunca lo olvidaré. Lola Flores es arte, pero también es ser humano», señalaba, dejando al descubierto que había estado a su lado en los momentos más complicados de su vida.