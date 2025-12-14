Así es Mariví, la discreta esposa de Pepe Rodríguez, jurado de ‘MasterChef’
El reputado chef y su mujer llevan más de dos décadas juntos y tienen tres hijos en común
Pepe Rodríguez siempre ha hablado de los sacrificios que ha tenido que hacer en su vida privada
Pepe Rodríguez ha conseguido llegar a lo más alto en su profesión, pero también cuenta con mucho respaldo familiar. Sobre todo por parte de su mujer, Mariví, y los tres hijos que tienen en común. Pese a que el reputado cocinero y jurado de MasterChef procura dejar su vida privada al margen, no cabe duda de que su esposa es su principal apoyo.
Rodríguez y Mariví llevan más de dos décadas juntos, y él siempre la ha definido como su «novia de toda la vida». Junto a ella, el cocinero lleva una vida muy tranquila y feliz, habiendo formado una preciosa familia acompañados de sus tres hijos. Y es que, fuera de las cocinas, Pepe intenta dedicarles todo el tiempo posible, aunque también ha reconocido en numerosas ocasiones que ha tenido que renunciar a muchas cosas, sobre todo para poder llegar a lo más alto en su profesión.
Mariví y Pepe Rodríguez en un evento. (Foto: Gtres)
La historia de amor de Pepe Rodríguez y su mujer Mariví
Su historia de amor nacía de manera muy curiosa, y es que se conocieron por casualidad cuando ella fue a tomar algo al restaurante en el que él trabajaba por aquel entonces. A partir de ahí, volvieron a coincidir en varias ocasiones por Illescas, -su pueblo natal-, hasta que poco a poco esa amistad daba pasó a una preciosa relación que sigue hasta el día de hoy.
Eso sí, tampoco lo han tenido fácil, ya que Pepe está completamente volcado con su trabajo, donde los diversos proyectos que tiene entre manos le mantienen ocupado los siete días de la semana. Es más, el chef no ha dudado en alabar el papel que ha tenido la madre de sus hijos a la hora de aceptar ese intenso ritmo de vida. «Ella sacrifica muchas cosas suyas porque yo haya estado siempre en la cocina y en la televisión», reconocía públicamente.
Mariví, mujer de Pepe Rodríguez en ‘MasterChef Junior’. (Foto: Youtube/ RTVE)
Y es que la complicidad que ambos comparten es realmente notable, y se ve en cada evento al que acuden juntos, además de en las escasas ocasiones en las que Mariví ha tenido alguna intervención en MasterChef. Eso sí, más allá del atractivo de los focos, de lo que más disfruta la pareja es del tiempo que pasan en familia. Un tiempo que ven como un verdadero regalo.
El secreto de su gran éxito personal y familiar
«Ese mes quiero que me cansen, que me aburran, desayunar, comer y cenar con ellos, saber qué les gusta, qué no, echarnos la siesta todos juntos. Para mí eso es lo mejor del mundo», aseguraba durante una entrevista en el programa de Bertín Osborne.
Pepe Rodríguez y su mujer Mariví. (Foto: Gtres)
11 años después de que se estrenase MasterChef, tanto Pepe como Mariví pueden presumir de estar en su mejor momento, gestionando un restaurante que maneja unos ingresos de unos dos millones de eurospor año. Y es que al jugoso sueldo que gana con su trabajo en televisión, -unos 10.000 euros por programa, lo que se traduce en unos 130.000 euros por edición-, el chef también es el administrador único de «Asesoramiento Integral de Cocina SL», entidad dedicada a servicios comerciales y de «Estoy de Rodríguez SL», a través de la que gestiona los diversos productos de alimentación que vende, sus derechos de imagen y también los de su libro.