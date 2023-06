Fue hace escasos seis días cuando Francis Suárez (45), actual alcalde de Miami, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos previstas para el próximo año 2024. «Me postulo para presidente porque creo que tengo un mensaje diferente al de otros candidatos», expresó. «Es hora de tener un líder que crea en el mayor poder de Estados Unidos: los estadounidenses. Quienes contemplan la infinidad de posibilidades y apoyaron a cada estadounidense a encontrar su propósito, ayudándolos a dejar huella en el universo. Es hora de un líder que pueda conectarse con los segmentos de nuestro país que los republicanos han perdido históricamente, como los votantes jóvenes y los votantes urbanos, y segmentos con los que podemos ganar, como los hispanos y las mujeres suburbanas», añadió.

Francis se unirá así a la carrera presidencial de su partido, en donde también están el ex presidente Donald Trump (77) y el gobernador de Florida, Ron DeSantis (44), que van primero y segundo en las encuestas, respectivamente; así como el ex vicepresidente estadounidense Mike Pence (54) y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley (51), Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson o Ryan Binkley. Por su parte, en el partido demócrata compiten Marianne Williamson (70), una gurú de los libros de autoayuda, el abogado Robert F. Kennedy Jr. (69), miembro de la saga Kennedy, y el actual presidente, Joe Biden (80).

Francis es el alcalde número 43 de Miami e hijo del ex alcalde de la ciudad internacional en el extremo sureste de Florida, Xavier L. Suárez. Es licenciado en finanzas por la Universidad Internacional de Florida, y también ejerce la abogacía como abogado de Quinn Emmanuel LLP, una firma de abogados internacional. Suárez ganó popularidad tras anunciar que quería convertir a Miami en el próximo Silicon Valley, atrayendo a inversores y profesionales del área de la tecnología. De hecho, invitó a Elon Musk a trasladar la sede de Twitter a la ciudad.

En lo personal, Francis está casado con Gloria Fonts Suárez (43), con quien tiene dos hijos en común, Andrew Xavier y Gloriana Pilar. Precisamente sobre ella se ha posado en las últimas horas el foco mediático español. Pues cabe destacar que la que podría ser la nueva primera dama de Estados Unidos, es ni más ni menos que zaragozana.

Gloria Fonts nació en la ciudad de Zaragoza y fue bautizada en la emblemática basílica del Pilar, una de las dos seos o catedrales metropolitanas de la archidiócesis de Zaragoza, junto con la Seo del Salvador, además de basílica menor. Allí, de hecho, pudimos verla hace escasos meses junto al candidato, en una visita con motivo de la firma de un acuerdo de colaboración con la DGA para llevar la explosión Goya-Buñuel. Los sueños de la razón hasta la otra parte del globo. El matrimonio viajó a la capital aragonesa devolviendo una visita que el Gobierno de Aragón había hecho un mes antes, y se reunieron con el presidente aragonés, Javier Lambán (65), perteneciente al PSOE-Aragón, del que es secretario general.

Gloria estudió administración de hoteles en la Florida Internacional University, aunque actualmente, se dedica a la planificación de eventos.