Donald Trump se erige en defensor de la Reina contra Meghan Markle

Que Donald Trump no tiene pelos en la lengua no es una novedad. El expresidente de los Estados Unidos tiende a decir todo aquello que se le pasa por la cabeza, muchas veces sin pararse a pensar en las posibles consecuencias que sus palabras puedan tener. Esta vez, el también empresario se ha erigido como defensor de la reina Isabel y no ha dudado en verter una serie de comentarios sobre la duquesa de Sussex.

La monarca atraviesa un momento delicado después de las numerosas dificultades a las que ha tenido que hacer frente en los últimos meses, en especial, la alarma sanitaria y la muerte de su marido en abril. Pero no han sido estos los únicos escollos para que Su Majestad haya podido estar tranquila. El escándalo que rodea al príncipe Andrés y la marcha de los duques de Sussex de la familia real son dos frentes más abiertos para la soberana.

Ante todo esto y, dada la ‘enemistad’ que mantienen desde hace tiempo Trump y los Sussex, el expresidente no ha tenido reparos en criticar abiertamente a la mujer del príncipe Harry con la que, por cierto, nunca ha podido coincidir en un acto, por unas circunstancias u otras.

En una reciente entrevista en GB News, el exmandatario se ha mostrado muy crítico con la Duquesa: “creo que Harry ha sido utilizado y algún día se arrepentirá. Pienso que la Duquesa ha arruinado la relación con su familia y esto le duele a la Reina”, ha asegurado.

Donald Trump ha afirmado que Meghan ha sido “irrespetuosa con la Reina”, a quien considera “una gran mujer, una gran persona, una persona histórica”. Sobre las últimas actividades de Meghan Markle dentro del ámbito de la política, el expresidente ha sentenciado que le parece “totalmente inapropiado usar el título real para entrometerse en la política estadounidense y para presionar de este modo a los miembros del Congreso sobre temas como la licencia de paternidad”, ha recalcado el expresidente.

Unas declaraciones que tienen que ver con la carta que hace unos meses Meghan Markle enviaba al Congreso para solicitar una legislación protectora con las familias y que permitiera mayores permisos de paternidad y maternidad remunerados. Una carta en la que la esposa del príncipe Harry exponía algunos detalles de su pasado y firmaba con el membrete de duquesa de Sussex. Un detalle que ha sido criticado por muchos, no solo Trump, ya que en estos temas no debería recurrir a su estatus.

A pesar de que no está confirmado, son muchos los rumores que rodean en los últimos meses a Meghan Markle y que apuntan a su deseo de iniciar una carrera política que podría terminar en la Casa Blanca. Una realidad que nada tiene que ver con la Casa Real y que, sin duda, supondría toda una revolución para los Windsor, aunque los duques de Sussex ya estén completamente desvinculados de ‘La Firma’.