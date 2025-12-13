Pese a que actualmente Isabel Pantoja vive alejada del foco mediático y no quiere saber nada de la prensa, hace unos años llegaba incluso a colaborar de forma estrecha con Telecinco. La tonadillera enterraba el hacha de guerra con la cadena en 2011 e incluso conseguía uno de los mejores datos de la historia de la cadena, con un 22,1% de cuota de pantalla. Nada menos que 3.266.000 espectadores estuvieron pegados a la pantalla durante esa Nochevieja, mientras Pantoja y Kiko Rivera daban la bienvenida al 2012 en lo que fue una época dorada para Mediaset.

Durante muchos años, la cantante y la cadena de Fuencarral parecían ser enemigos irreconciliables, incluso con demandas de por medio. Sin embargo, llegado el momento Pantoja dejaba atrás su «mal rollo» con Jorge Javier Vázquez y compañía, e incluso aceptaba convertirse en colaboradora asidua de sus programas. Sobre todo, a raíz del paso de Kiko Rivera por Supervivientes.

Isabel Pantoja, Kiko Rivera y Jorge Javier Vázquez durante el ensayo de las campandas de 2011. (Foto: Gtres)

Unas campanadas que hicieron historia

El huracán Pantoja superaba incluso a Belén Esteban, quien conseguía una audiencia de 3.025.000 de espectadores durante las campanadas de 2009. Una ocasión que merecía vestirse de gala, tal y como nos demostró la intérprete de Marinero de luces, quien lució un espectacular vestido rojo de Victorio & Lucchino.

Un gran recuerdo que ya ha quedado enterrado en el pasado. Sobre todo, dada la tensa situación existente entre Pantoja y su hijo. Y es que nada queda de aquella conexión que vimos en pantalla, sino que la relación entre ambos estaría completamente rota. A raíz de la emisión de Cantora: la herencia envenenada, Kiko exponía el lado más oscuro de su infancia y juventud, que no fue precisamente la más feliz.

Y es que el Dj acusaba a su madre de haberle engañado con la herencia de Paquirri y esconderle la verdad, además de apartarle de su familia paterna. Un punto y aparte que rompía por completo esa unión entre Pantoja y su «pequeño del alma». De hecho, a día de hoy la tonadillera no mantiene relación alguna con ninguno de sus hijos, tampoco con sus nietos, y ha procurado estrechar su círculo personal al máximo. Tanto es así, que la única persona que sigue a su lado y en la que confía plenamente es su hermano Agustín, junto al que ha puesto tierra de por medio en Latinoamérica.

Isabel Pantoja durante el ensayo de las campanadas de 2011. (Foto: Gtres)

Su actual relación con Telecinco

En cuanto a su relación con Telecinco, la última vez que Pantoja intervino para pronunciarse sobre alguna polémica fue en 2018 en el programa Sálvame, donde llamó para aclarar ciertos comentarios que emitieron sobre ella y su hija Chabelita. «Yo llamo a mi hija, porque la llamo, si no la llamo porque no soy buena madre, pues yo voy a decir que quiero a mis hijos exactamente igual», sentenciaba en aquel momento. Declaraciones que llegaron justo mientras la joven concursaba en GH Vip.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín. (Foto: Gtres)

Sin embargo, esa no fue la última vez que la vimos en Mediaset, ya que en 2021 participaba en el programa Volverte a ver, donde entró a través de una videollamada sorpresa para uno de sus fans. Y, anteriormente, también fue jurado de Top Star e incluso llegó a concursar en Supervivientes en 2019. Desde ese momento, Pantoja no ha vuelto a pisar un plató de televisión, si bien los rumores respecto a un posible acuerdo con Telecinco de cara a la emisión de una serie o posible documental basado en su vida no han dejado de crecer.