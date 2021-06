Así eran los famosos audios de Mila Ximénez a los colaboradores de ‘Sálvame’

Han pasado ya tres días desde que Mila Ximénez apagó su luz como consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Sin embargo, sus compañeros de ‘Sálvame’ no dejan de recordar los buenos momentos que han vivido junto a la periodista, una mujer carismática donde las haya. Este viernes en el ‘Deluxe’, han sacado a la luz algunos de los audios que la tertuliana les mandaba. Sin duda, uno de los momentos más divertidos de la noche, ya que Ximénez siempre les sacaba una sonrisa. «¡Quién no tiene un audio de ella! Podríamos estar tres horas poniéndolos y batiríamos récords de audiencia», ha explicado Jorge Javier Vázquez, quien estaba muy unido a ella.

La colaboradora siempre fue una persona directa y nunca tuvo miedo en expresar lo que sentía. María Patiño ha sido quien ha compartido primero las confidencias que tenía con su gran amiga, aunque es cierto que hubo un tiempo en el pasado que no se llevaban tan bien. “Tú no me vas a vetar a mí, hoy has tenido un mal día, estás triste o lo que sea, tú y yo nos vamos a ver toda la vida, pero no te metas en mi trabajo, querida”, decía Mila Ximénez con cierto enfado en una de las grabaciones. Sin embargo, han sido los mensajes de voz que le manda a Belén Rodríguez los que han animado el plató. «¿Tú te crees la pregunta de mierda que me hizo anoche María (Patiño) en el ‘Deluxe’? ¿Qué le contesto yo a la hija de la gran puta?”, se ha podido escuchar.

Rodríguez y Mila tenían muy buena sintonía, y es por eso que, cuando la sevillana tenía alguna inquietud acudía a ella sin dudarlo. «Me tienes que animar a ponerme un balón gástrico. Jorge no está de acuerdo. Voy a llamar mañana al médico a ver si me lo puedo colocar porque estoy comiendo como una cerda todo el día. Además, Jorge me dice que me obsesiono con el cuerpo, no lo entiendo… Él está mirando para comprarse una casa al sur de Francia y yo estoy a ver si me meto con instagramers en la casa de Guadalix de la Sierra… Creo que no voy a firmar», explicaba la periodista con su característico humor.

El presentador, también ha querido mostrar algunos de los audios de la madre de Alba Santana sobre sus dudas para entrar a ‘Gran Hermano VIP 7’. «Me dijiste que no hablara con Belén -Rodríguez-, pero he hablado con ella y me ha dicho que la casa es una puta mierda y que es enana, que me voy a agobiar, las camas están pegadas como en la mili», comentaba la periodista al escritor de ‘La vida iba en serio’.