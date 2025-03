Así se encuentra Cayetano Rivera tras la cancelación de la Goyesca: "La decisión está tomada"

Cayetano Rivera tenía una agenda muy importante este fin de semana. El torero tuvo el sábado una tarde triunfal en Las Rozas, la localidad madrileña donde ha compartido ruedo con otros maestros del toreo como son Sebastián Castella y Gonzalo Caballero. Se han marcado una triple puerta grande tras unas corridas memorables gracias a la ganadería Montalvo, de Salamanca. Rivera salió a hombros tras salir victoriosos con cada toro tirando de su técnica y gracia. Una oreja se llevó antes de despedirse del coso. El diestro ha dejado muy alto el listón después de esta faena, y está a punto de despedirse de las plazas de toros, pero no lo hará como él esperaba.

El hermano de Francisco Rivera tenía intención de dejar atrás su etapa como matador y hacerlo en la Goyesca. Cayetano fue captado por las cámaras tras su gloriosa tarde y, a pesar del comentario de los periodistas que le han preguntado si se replantea su retirada después de lo vivido en Las Rozas, este ha mantenido su postura asegurando que: «La decisión está tomada y no sería serio».

Cayetano Rivera, Gonzalo Caballero del Hoyo y Sebastián Castella.(Foto:Gtres)

Con su característica sonrisa ha seguido respondiendo a la prensa y ha confesado que está triste por la cancelación de la Goyesca. La noticia de la suspensión de la tradicional corrida por el mal estado de los cimientos y la estructura, necesitando una «intervención integral». Esto ha pillado por sorpresa al diestro, pero ha reconocido que es una pena, ya que «era donde me quería retirar, pero bueno, habrá que buscar otro sitio», ha manifestado. Esta cancelación hace que Cayetano tenga que buscar otro lugar en el que colgar el capote y derrochar arte por última vez.

Cayetano Rivera.(Foto:Gtres)

Cayetano iba a ser el primer torero de la historia en formar parte del paseo de las estrellas de Cariñena, conocida como la Capital Europea del Vino. La jornada iba a contar con la participación del torero en la ciudad zaragozana; así lo confirmaron sus autoridades. El diestro es conocido por torear únicamente en la plaza de toros de Ronda en las corridas goyescas, pero aceptó participar en esta. La cita taurina coincidía con el aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, por lo que el hecho de que Cayetano pisara el albero de esta plaza de toros el año de su despedida sería para ellos algo histórico.

Aprovechando la situación, la prensa no ha podido evitar preguntar por los objetos personales de su padre, los cuales se han encontrado en un contenedor de Cádiz. Los artículos de Paquirri fueron localizados en Barbate por un vecino, aunque se desconoce cómo acabaron allí. «Bajé la basura y me encontré una caja llena de fotos y cuadros. Encendí la linterna del teléfono y vi que se trataba de la familia de Paquirri. Cogí todo, lo metí en el coche, lo metí en un garaje y me puse en contacto con vosotros», reveló el andaluz que encontró los tesoros en el plató de TardeAr. Por su parte, Cayetano ha asegurado que no sabe nada del tema, expresando «no sé decirte, no tengo información».

Cayetano Rivera.(Foto:Gtres)

Con todo esto, sólo queda esperar para saber cuál será el escenario elegido por Cayetano para dejar ver su temple y personalidad por última vez, coincidiendo con el año del centenario de la alternativa de su bisabuelo Cayetano Ordóñez y cumpliéndose su segunda década como torero desde que se presentó como novillero con picadores en Ronda en marzo de 2005 y desde que tomó la alternativa un año después. Una carrera con una trayectoria irregular que pronto tendrá un nuevo torero retirado en la saga rondeña.

Su actuación en Las Rozas ha demostrado que su temple y elegancia siguen intactos, dejando a sus seguidores con ganas de ver su última gran faena. Su legado en la tauromaquia está marcado por una trayectoria de altibajos, pero su adiós promete ser tan simbólico como su debut. Ahora, solo queda esperar para conocer el destino final de su retirada y si logrará hacerlo en el lugar que siempre soñó. ¿Será este el epílogo perfecto para un legado forjado con arte y entrega?