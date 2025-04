El pasado 21 de abril Cayetana Guillén Cuervo desató la polémica. La actriz desveló a la prensa que su íntima amiga y madrina de su hijo, Amaia Montero, regresaba a La Oreja de Van Gogh. Una noticia que pilló de sorpresa ya que la vuelta del grupo original, aunque era una posibilidad y un rumor, no estaba confirmada por ninguna de las partes.

Además, contó explícitamente la conversación que mantuvo con la intérprete de Mirando al mar cuando esta le confirmó que iba a volver a trabajar con sus ex compañeros tras la salida in extremis de Leire Martínez, que tanto revuelo ha causado. «Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo que me lo iba a contar, pero que no dijera nada. Cada vez que me preguntabais, yo lo sabía y estoy muy contenta», dijo.

Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar, así como la de numerosos rostros conocidos, que se han pronunciado sobre la exclusiva que dio la hija de Gemma Cuervo sobre el regreso más esperado para los melómanos del pop español. Uno de ellos ha sido Arturo Valls que ha sido tajante sobre la actitud de Cayetana: «Me he quedado loquísimo. Me parece un poquito… Yo hubiera sido más cauto o al menos hubiera preguntado si estaba publicado porque era un rumor».

Cronología de la polémica entre Cayetana y Amaia

Horas después de que Guillén Cuervo soltara la bomba, Amaia dejó de seguirla en redes. Una prueba que demuestra que no le sentó bien que fuera su amiga la que desvelara la noticia y no ella en primera persona. Por ello mismo, la hija de Gemma Cuervo se vio obligada a entonar el mea culpa y lanzar un comunicado en redes pidiendo disculpas a la artista: «Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención. Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: ‘Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia’».

Comunicado de Cayetana Guillén. (Foto: Redes sociales)

Una noticia que supondrá que la discográfica encargada de la carrera de Amaia, Sony Music, pise el acelerador tras las palabras de Cuervo, que finalizó su comunicado con un mensaje para la madrina de su hijo: «Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón».