Las contradicciones de Cayetana Guillén Cuervo tras destapar la vuelta de Amaia Montero a LODVG

Cayetana Guillén se ha visto envuelta en una polémica que la ha alejado de manera directa de su gran amiga, Amaia Montero. El origen del conflicto nace a raíz de unas controvertidas declaraciones que concedió la presentadora en el marco de los premios Talía 2025, donde confirmó que la artista regresará a La Oreja de Van Gogh.

Situación que, tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva ha provocado que Sony Music pise el acelerador para anunciar la vuelta de la vocalista al grupo que abandonó en 2007. Se trata de un plan de última hora que nada tiene que ver lo que tenían pensado para el gran regreso de Amaia Montero. Fuentes de toda solvencia indican a este digital que estaba previsto que el anuncio fuera por todo lo alto, con una convocatoria de prensa y un evento a la altura de las circunstancias.

Comunicado de Cayetana Guillén. (Foto: Redes sociales)

Las contradicciones de Cayetana Guillén

Cayetana Guillén indicó que ella era conocedora de que Amaia regresaría a la banda desde «hace mucho». «Le prometí no decirlo. No lo dije ni en casa (…) Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo que me lo iba a contar, pero que no dijera nada. Cada vez que me preguntabais, yo lo sabía y estoy muy contenta», añadió. Sin embargo, en su comunicado parece indicar todo lo contrario. «Quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión. Nada más lejos de mi intención», se puede leer el inicio de la misiva. Es aquí donde se puede ver claramente una de las contradicciones.

Cayetana Guillén Cuervo en el escenario. (Foto: Gtres)

Y, luego, al final vuelve a confirmar que tuvo una charla con Amaia sobre su vuelta a la formación musical. «Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», añadió en la carta.

Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Tony 2024. (Foto: Gtres)

Una ruptura en el universo 2.0

Guillén nunca imaginó que las declaraciones que dio iban a traer consigo una gran polémica y un distanciamiento, al menos en el universo 2.0, con Amaia Montero. La artista y la presentadora llevan manteniendo una excelente relación desde hace más de dos décadas, sin embargo, su historial de amistad se ha visto salpicado por las palabras de Cayetana. Tras el revuelo generado se ha podido saber que Amaia ha dejado de seguir en Instagram a la actriz, mientras que Cayetana Guillén sigue teniendo a la artista en su lista de amigos de la citada red social.

Cayetana Guillen Cuervo en un evento. (Foto: Gtres)

Una vida de luces y sombras

Desde sus inicios como cantante, Amaia Montero se hizo un hueco en la industria de la música, consolidándose así como una de las artistas más reconocidas de este sector. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por varios altibajos. Importante fue la decisión que tomó en 2007. Una determinación que, sin duda, marcó un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando Amaia tomó la decisión de dejar La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero en Madrid. (Foto: Gtres)

Un año después, Leire Martínez se convirtió en la vocalista y, 17 años después, en octubre del pasado año, se anunció su salida de la banda. Fue entonces, cuando comenzaron los rumores de un regreso de Amaia Montero.